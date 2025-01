Viitorul star al tenisului mondial? Joao Fonseca a fost analizat de legendarul John McEnroe

"La 18 ani, el este deja foarte puternic și mental el pare foarte dur. Când mă uit la el, mă uit la următorul Carlos Alcaraz. Nu-mi vine să cred cât de bun este deja acest jucător. Așa că ne așteptăm la lucruri mari în viitor de la el. [...] Arată ca și cum ar fi în formă din punct de vedere fizic și mental, iar serviciul arată bine. Deci are nevoie doar de puțină experiență. Adică, nu-mi vine să cred cât de bun este deja, așa că nu sunt sigur că mai are multe de lucrat", a declarat John McEnroe, acum expert pentru Eurosport.

Joao Fonseca a spus cine sunt jucătorii săi preferați

"Roger Federer a fost întotdeauna idolul meu, am crescut uitându-mă la el. Cred că toată lumea își dorea să joace ca el, chiar am încercat backhand-ul cu o singură mână când eram tânăr timp de o săptămână. dar m-am accidentat la cot și am uitat de asta.

Sunt inspirat și de Guga (Kuerten), nu doar că este idolul meu ca jucător, ci și ca persoană", a spus Joao Fonseca, pentru sursa mai sus citată.