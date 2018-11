Surpriza la Londra! Zverev mai face o victima importanta: l-a invins pe Djokovic si a castigat in premiera Turneul Campionilor

Alexander Zverev este omul momentului in tenisul masculin.

Germanul in varsta de 21 de ani a reusit sa-l invinga pe Novak Djkovic in finala Turneului Campionilor si a castigat competitia pentru prima data in cariera. Zverev s-a impus in doua seturi, scor 6-4, 6-3.



Zverev a trecut in semifinale de un alt nume urias. Pustiul neamt l-a invins tot in doua seturi pe Roger Federer.