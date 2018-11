Zverev l-a invins pe Federer, dar a fost huiduit de public! Si-a cerut scuze imediat: "Imi pare rau, nu am vrut sa supar pe nimeni!"

Zverev s-a calificat in finala editiei din acest an la Turneul Campionilor dupa ce l-a invins pe Roger Federer.



Zverev a castigat meciul cu Federer in doua seturi, scor 7-5, 7-6, dar victoria sa nu a fost una lipsita de controverse. Spectatorii l-au fluierat copios pe Zverev la interviul de la finalul partidei.

Jucatorul in varsta de 21 de ani a cerut rejucarea unui punct in tie-break-ul celui de-al doilea set dupa ce un copil de mingi a scapat o minge. Zverev a castigat in cele din urma, iar spectatorii nu l-au iertat pentru acest moment.

Zverev si-a cerut scuze atat fata de Federer, cat si fata de public, insa nu a gasit intelegere din partea fanilor.

"Vreau sa imi cer scuze pentru situatia din tie-break. Baiatul a scapat mingea, iar regulamentul spune ca punctul trebuie rejucat. Mi-am cerut scuze si fata de Roger, la fileu. A spus ca totul e ok. Vreau sa-mi cer scuze si fata de public. Firesc ca Roger are foarte multi fani aici. Asa si trebuie, pentru tot ce a realizat. Fanii au fost extraordinari tot meciul. Imi pare foarte rau pentru ceea ce s-a intamplat. Nu am vrut sa supar pe nimeni", a declarat Zverev la final.