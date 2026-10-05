Novak Djokovic (39 de ani, 11 ATP) s-a declarat fiind „în stare de șoc” după descalificarea suferită de adversarul Daniil Medvedev (30 de ani, 5 ATP), în semifinala turneului ATP 500 de la Beijing.

Tenismenul din Belgrad a asistat, la scorul de 7-5, 5-3, 15-15, la un moment neverosimil, în care o minge trimisă cu reverul de jucătorul rus l-a lovit în față pe un spectator așezat în primul rând.

Novak Djokovic, în finala de la Beijing, după o descalificare șocantă a rusului Daniil Medvedev

În locul unei victorii în minimum de seturi, 'Nole' a avansat în finala cu Alex De Minaur printr-o descalificare a tenismenului din Federația Rusă.

În primul interviu oferit după încheierea abruptă a confruntării, Novak Djokovic și-a exprimat părerea de rău față de situație și față de oponentul său.

„Sunt puțin șocat. Îmi pare rău pentru spectator. Sper că nu e rănit. Îmi pare rău și pentru Daniil, pentru că știu exact cum se simte să fii descalificat într-un meci ca acesta. Am fost descalificat la US Open în 2020,” a punctat Djokovic, înainte de a se concentra pe propria prestație din semifinală.

„Am fost la trei puncte distanță de victorie, a fost o bătălie incredibilă azi,” a completat jucătorul din Serbia la microfonul ATP, transmițând mulțumire de sine referitor la spiritul de luptă și jocul afișate pe teren, în această partidă.