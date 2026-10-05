VIDEO Descalificat și cu banii luați: prima reacție a lui Djokovic, după ce Medvedev a pățit-o ca el, în urmă cu 6 ani

Publicitate
Marcu Czentye
Data publicarii:
Data actualizarii:

Novak Djokovic, în finala de la Beijing, după un final surprinzător în semifinala cu Daniil Medvedev.

TAGS:
Novak DjokovicDaniil MedvedevATP BeijingdescalificareTenis ATP
Din articol

Novak Djokovic (39 de ani, 11 ATP) s-a declarat fiind „în stare de șoc” după descalificarea suferită de adversarul Daniil Medvedev (30 de ani, 5 ATP), în semifinala turneului ATP 500 de la Beijing.

Tenismenul din Belgrad a asistat, la scorul de 7-5, 5-3, 15-15, la un moment neverosimil, în care o minge trimisă cu reverul de jucătorul rus l-a lovit în față pe un spectator așezat în primul rând.

Novak Djokovic, în finala de la Beijing, după o descalificare șocantă a rusului Daniil Medvedev

În locul unei victorii în minimum de seturi, 'Nole' a avansat în finala cu Alex De Minaur printr-o descalificare a tenismenului din Federația Rusă.

În primul interviu oferit după încheierea abruptă a confruntării, Novak Djokovic și-a exprimat părerea de rău față de situație și față de oponentul său.

„Sunt puțin șocat. Îmi pare rău pentru spectator. Sper că nu e rănit. Îmi pare rău și pentru Daniil, pentru că știu exact cum se simte să fii descalificat într-un meci ca acesta. Am fost descalificat la US Open în 2020,” a punctat Djokovic, înainte de a se concentra pe propria prestație din semifinală.

„Am fost la trei puncte distanță de victorie, a fost o bătălie incredibilă azi,” a completat jucătorul din Serbia la microfonul ATP, transmițând mulțumire de sine referitor la spiritul de luptă și jocul afișate pe teren, în această partidă.

Medvedev rămâne și fără banii pe care i-ar fi meritat pentru calificarea în semifinale

Deși lipsită de intensitate mare, lovitura lui Daniil Medvedev a fost suficientă pentru a-i cauza descalificarea din turneu.

Medvedev l-a lovit pe spectator printr-o minge trimisă în direcția peluzei imediat după încheierea unui schimb de mingi pierdut.

Drept consecință a descalificării, Daniil Medvedev pleacă de la Beijing supărat, dar și fără bani sau puncte ATP.

Medvedev ar fi urmat să încaseze €193,074 în cazul unei înfrângeri cu Djokovic - probabile în contextul scorului de 7-5, 5-3, 15-15 la care a avut loc nefericitul moment.

Novak Djokovic

  • Novak djokovic srb ao 2026 editie
×
ÎNAPOI LA ARTICOL
Publicitate
Articol recomandat de stirileprotv.ro
Noi informații despre copilotul FlyDubai. Unde anume ar fi plănuit, de fapt, să prăbușească avionul
Noi informații despre copilotul FlyDubai. Unde anume ar fi plănuit, de fapt, să prăbușească avionul
ULTIMELE STIRI
„Cea mai bună variantă!” Adrian Mititelu surprinde după dezastrul din Nations League: „Hagi gândește mai mult decât poate să spună”
„Cea mai bună variantă!” Adrian Mititelu surprinde după dezastrul din Nations League: „Hagi gândește mai mult decât poate să spună”
Pleacă Gică Hagi după România - Suedia? Răspuns fără ezitare în direct: „O mare dezamăgire”
Pleacă Gică Hagi după România - Suedia? Răspuns fără ezitare în direct: „O mare dezamăgire”
România - Suedia, de la ora 21:45 | Echipe probabile + ce cote oferă casele de pariuri la victoria României + analiza lui Dan Chilom
România - Suedia, de la ora 21:45 | Echipe probabile + ce cote oferă casele de pariuri la victoria României + analiza lui Dan Chilom
La 39 de ani, Djokovic îi bate în 27 de ore pe Zverev și Medvedev. Rusul, eliminat după ce a lovit un spectator din primul rând
La 39 de ani, Djokovic îi bate în 27 de ore pe Zverev și Medvedev. Rusul, eliminat după ce a lovit un spectator din primul rând
Borna impresionantă pe care o poate atinge Nicolae Stanciu în România - Suedia
Borna impresionantă pe care o poate atinge Nicolae Stanciu în România - Suedia
vezi mai multe stiri
CELE MAI CITITE
Laurențiu Reghecampf, nemulțumit la FCSB! Ce a făcut în pauza competițională: ”E clar!”

Laurențiu Reghecampf, nemulțumit la FCSB! Ce a făcut în pauza competițională: ”E clar!”

El va fi titular incontestabil sub comanda lui Laurențiu Reghecampf: ”Mută bine FCSB!”

El va fi titular incontestabil sub comanda lui Laurențiu Reghecampf: ”Mută bine FCSB!”

Iordănescu, șansă imensă: e dorit la colosul continental, unde actualul antrenor ia 7 milioane de dolari pe an!

Iordănescu, șansă imensă: e dorit la colosul continental, unde actualul antrenor ia 7 milioane de dolari pe an!

Echipa de start a României pentru meciul cu Suedia! Gică Hagi, surpriză de proporții

Echipa de start a României pentru meciul cu Suedia! Gică Hagi, surpriză de proporții

BOMBĂ pentru Portugalia! Întoarcerea lui Cristiano Ronaldo în națională

BOMBĂ pentru Portugalia! Întoarcerea lui Cristiano Ronaldo în națională

FRF așteaptă decizia lui Hagi, dar i-a ales deja înlocuitorul!

FRF așteaptă decizia lui Hagi, dar i-a ales deja înlocuitorul!



Recomandarile redactiei
„Cea mai bună variantă!” Adrian Mititelu surprinde după dezastrul din Nations League: „Hagi gândește mai mult decât poate să spună”
„Cea mai bună variantă!” Adrian Mititelu surprinde după dezastrul din Nations League: „Hagi gândește mai mult decât poate să spună”
Pleacă Gică Hagi după România - Suedia? Răspuns fără ezitare în direct: „O mare dezamăgire”
Pleacă Gică Hagi după România - Suedia? Răspuns fără ezitare în direct: „O mare dezamăgire”
Borna impresionantă pe care o poate atinge Nicolae Stanciu în România - Suedia
Borna impresionantă pe care o poate atinge Nicolae Stanciu în România - Suedia
Scut în jurul lui Gică Hagi după meciurile din Nations League: „Avem talentul să ne distrugem idolii!”
Scut în jurul lui Gică Hagi după meciurile din Nations League: „Avem talentul să ne distrugem idolii!”
Cornel Dinu a numit „omul potrivit” pentru conducerea FRF și l-a distrus pe Răzvan Burleanu
Cornel Dinu a numit „omul potrivit” pentru conducerea FRF și l-a distrus pe Răzvan Burleanu
Alte subiecte de interes
Câți bani și câte puncte ATP trebuie să înapoieze numărul unu mondial, Jannik Sinner, după testele anti-doping eșuate
Câți bani și câte puncte ATP trebuie să înapoieze numărul unu mondial, Jannik Sinner, după testele anti-doping eșuate
El chiar e profet în țara lui! Novak Djokovic, primire istorică în inima Serbiei
El chiar e profet în țara lui! Novak Djokovic, primire istorică în inima Serbiei
Lorenzo Musetti, la prima sa semifinală de Mare Șlem! Adversar imposibil pentru un loc în finala de la Wimbledon
Lorenzo Musetti, la prima sa semifinală de Mare Șlem! Adversar imposibil pentru un loc în finala de la Wimbledon
Jannik Sinner e OUT! Lui Darren Cahill nu i-a venit să creadă. Ce s-a întâmplat în meciul cu Medvedev
Jannik Sinner e OUT! Lui Darren Cahill nu i-a venit să creadă. Ce s-a întâmplat în meciul cu Medvedev
La 39 de ani, Djokovic îi bate în 27 de ore pe Zverev și Medvedev. Rusul, eliminat după ce a lovit un spectator din primul rând
La 39 de ani, Djokovic îi bate în 27 de ore pe Zverev și Medvedev. Rusul, eliminat după ce a lovit un spectator din primul rând
Jannik Sinner a pierdut doar patru game-uri în finala turneului de la Beijing, încheiată după o oră
Jannik Sinner a pierdut doar patru game-uri în finala turneului de la Beijing, încheiată după o oră
CITESTE SI
Un bărbat a dat 30 de dolari pe un tablou, apoi a descoperit că e o adevărată comoară. L-a vândut cu milioane de dolari

stirileprotv Un bărbat a dat 30 de dolari pe un tablou, apoi a descoperit că e o adevărată comoară. L-a vândut cu milioane de dolari

Unde ar fi plănuit copilotul Flydubai care și-a înjunghiat colegul să prăbușească avionul cu peste 180 de pasageri

stirileprotv Unde ar fi plănuit copilotul Flydubai care și-a înjunghiat colegul să prăbușească avionul cu peste 180 de pasageri

Mirabela Grădinaru, vizită în Cehia la ONG-uri pentru copii și tineri. Ce a discutat cu Prima Doamnă, Eva Pavlová

stirileprotv Mirabela Grădinaru, vizită în Cehia la ONG-uri pentru copii și tineri. Ce a discutat cu Prima Doamnă, Eva Pavlová

Consultări la Cotroceni. Delegația USR, după discuția cu Nicușor Dan: „Soluția anticipatelor, cea mai sinceră faţă de români”

stirileprotv Consultări la Cotroceni. Delegația USR, după discuția cu Nicușor Dan: „Soluția anticipatelor, cea mai sinceră faţă de români”

VIDEO VOYO.RO
UFC
(RO) UFC 332: Silva vs Wang


00:00
UFC
(EN) UFC 332: Silva vs Wang


00:00
UFC
(EN) UFC Fight Night: Rosas Jr. vs Barcelos


00:00
UFC
(RO) UFC Fight Night: Rosas Jr. vs Barcelos


00:00
UFC
(EN) UFC 331: Van vs Pantoja 2


00:00
UFC
(RO) UFC 331: Van vs Pantoja 2


00:00
UFC
(RO) UFC Fight Night: Silva vs Delgado


00:00
UFC
(RO) UFC Fight Night: Hooker vs Parnasse


00:00
UFC
(EN) UFC Fight Night: Hooker vs Parnasse


00:00
UFC
(RO) UFC Fight Night: Nurmagomedov vs Song


00:00
Modifică setările cookies
Don’t miss out on our news and updates! Enable push notifications
Get notifications about important news!