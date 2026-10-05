FRF așteaptă decizia lui Hagi, dar i-a ales deja înlocuitorul!

La conferința de presă premergătoare meciului cu Suedia, ultimul din această acțiune a echipei naționale, selecționerul Gică Hagi (61 de ani) a fost întrebat despre viitorul său pe banca echipei naționale, în contextul rezultatelor slabe din UEFA Nations League (trei înfrângeri din tot atâtea partide și 12 goluri primite).

Dacă Hagi își dă demisia, FRF îl vrea pe Edi Iordănescu

”Asta voi decide eu. Eu sper să rămân cât mai mult. Am venit la națională să o fac să joace. Sper să rămân cât mai mult. E nevoie de victorie, ea aduce fericire. Vom vedea. Momentul ăla sper să fie cât mai târziu și să schimbăm lucrurile”, a spus Gică Hagi.

După meciul de luni, este de așteptat ca ”Regele” să ia o decizie cu privire la viitorul său. Multe voci importante din fotbalul românesc, printre care și foști colegi din Generația de Aur, au spus că Hagi va pleca după această partidă.

Conducerea Federației Române de Fotbal a decis să meargă în continuare pe mâna lui Gică Hagi, indiferent de rezultatul din meciul cu Suedia, dar are deja un nume de înlocuitor pe listă în cazul în care selecționerul va decide să abandoneze proiectul.

Potrivit spotmedia.ro, oficialii FRF l-ar vrea pe Edi Iordănescu (49 de ani) înapoi, la doi ani distanță după ce acesta a reușit cea mai importantă performanță pentru echipa națională din ultimii 20 de ani: calificarea în optimile EURO 2024, unde ”tricolorii” au fost învinși de Olanda, scor 0-3.