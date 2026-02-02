Un alt meci maraton de aproape trei ore a fost cel dintre Oleksandra Oliynykova și Mayar Sherif, ultimul din programul competițional de sâmbătă, dar încheiat după miezul nopții. Disputat pe Terenul Central, meciul a fost unul cu scor strâns, fiind câștigat de Oleksandra Oliynykova, care s-a impus în trei seturi, 6-7(8), 6-4, 6-4. Deși Sherif a câștigat primul set la tie-break, sportiva din Ucraina a revenit solid, profitând de condițiile de joc pe hard care i-au avantajat stilul agresiv de joc. Oliynykova, care a avut un sezon 2025 extrem de încărcat, cu 91 de meciuri disputate, bifează astfel prima victorie importantă din 2026.

Start în primul tur la Transylvania Open 2026

Revenită în circuitul profesionist după ce nu mai jucase din aprilie 2025 și până la finalul anului trecut, Sara Sorribes Tormo din Spania a reușit să treacă în turul doi al Transylvania Open, după ce a învins-o pe Viktoriya Tomova. Deși a câștigat în două seturi, ultima parte a meciului a fost extrem de disputată și a durat mai bine 75 de minute.

A fost o victorie venită ca o gură de aer pentru jucătoare de 29 de ani, din Spania, care ieșise din circuit pentru a se preocupa mai bine de propria sănătate mintală. Pentru Sorribes Tormo a fost și prima accedere într-un tur doi al unui turneu WTA, după ce la anterioarele trei competiții la care a participat, a fost eliminată încă din primul meci.

Favorita #8 a competiției de la Cluj-Napoca, Anna Bondar, a reușit să își confirme statutul de cap de serie, însă victoria cu Ella Seidel a venit greu, după un meci care a durat mai mult de două ore și jumătate. Setul doi a fost o luptă teribilă, încheiată cu un tibreak care a ajuns în prelungiri, unde Anna Bondar a câștiga și a dat semnalul unei reveniri furtunoase. Decisivul a fost fără istoric: jucătoarea din Ungaria nu a mai pierdut niciun game și a mai permis adversarei să câștige doar 13 puncte de-a lungul întregului set.

Tabloul de dublu a propus două partide în care am avut trei românce în prim-plan. Irina Begu și Ekaterine Gorgodze, echipa de dublu care a câștigat titlul primei ediții de Transylvania Open, au pornit bine în competiție, cu o victorie în fața echipei Aneta Kucmova / Aneta Laboutkova. După două seturi diametral opuse ca desfășurare, Irina și Eko au rupt echilibrul în super tie-break și au câștigat cu 10-2.

Echipa Mara Gae și Miriam Bulgaru au avut parte de un deznodământ mai puțin fericit și au pierdut în două seturi partida cu dublul Veronika Erjavec /Tiantsoa Rakotomanga Rajaonah.

Duminică s-au încheiat și meciurile din calificări și, astfel, tabloul principal de simplu este în acest moment complet. Lucrezia Stefanini va fi adversara lui Jaqueline Cristian, după ce Camila Osorio s-a retras din competiție sâmbătă, înainte de debutul meciurilor de pe tabloul principal. Tamarei Zidanšek, jucătoarea pe care a învins-o în calificări, i-a revenit statutul de lucky loser. Sportiva din Slovenia va juca în primul tur împotriva conaționalei sale, Veronika Erjavec, iar câștigătoarea acestui duel ar putea să o întâlnească pe Sorana Cîrstea, în cazul în care românca va trece de Kamilla Rakhimova.

Ana Bogdan și-a aflat, la rândul ei, adversara din primul tur. Finalista ediției din 2024 o va întâlni pe Maja Chwalinska, jucătoare din Polonia care a trecut în calificări de Mara Gae și Leyre Romero Gormaz.

Celelalte două jucătoare care au obținut accesul pe tabloul principal prin calificări sunt Kaitlin Quevedo și Daria Snigur. Quevedo va evolua împotriva chinezoaicei Xinyu Wang, în timp ce Snigur o va avea ca adversară pe Tiantsoa Rakotomanga Rajaonah. Câștigătoarea acestui meci ar putea-o confrunta pe Jaqueline Cristian în turul următor.

TABLOUL PRINCIPAL DE SIMPLU

[1] E. Raducanu (GBR) vs G. Minnen (BEL)

[WC] E. R. Bertea (ROU) vs K. Juvan (SLO)

[Q] M. Chwalinska (POL) vs [WC] A. Bogdan (ROU)

[WC] M. Bulgaru (ROU) vs [7] O. Danilovic (SRB)

[4] Xin. Wang (CHN) vs [Q] K. Quevedo (ESP)

E. Ruse (ROU) vs R. Masarova (SUI)

M. Sherif (EGY) vs O. Oliynykova (UKR)

E. Seidel (GER) vs [8] A. Bondar (HUN)

[5] A. Potapova (AUT) vs L. Bronzetti (ITA)

[WC] Ka. Pliskova (CZE) vs A. Zakharova

V. Erjavec (SLO) vs [LL] T. Zidansek (SLO)

K. Rakhimova (UZB) vs [3] S. Cirstea (ROU)

[6] A. Ruzic (CRO) vs Y. Yuan (CHN)

S. Sorribes Tormo (ESP) vs V. Tomova (BUL)

T. Rakotomanga Rajaonah (FRA) vs [Q] D. Snigur (UKR)

[Q] L. Stefanini (ITA) vs [2] J. Cristian (ROU)

Luni, 2 februarie 2026, continuă meciurile din primul tur. Pe terenul central va juca după ora 18.00, favorita nr. 1 a turneului, Emma Răducanu. Jucătoarea cu origini românești ce Marea Britanie va juca cu Greet Minnen din Belgia. Tot mâine vor performa și româncele Miriam Bulgaru și Ana Bogdan, intrate pe tabloul cu Wild Card. Ziua, pe Terenul Central, se va închide de meciul dintre Kamilla Rakhimova și Sorana Cîrstea. La dublu, interesant pentru fanii tenisului din România, va fi meciul dintre echipa formată din Jaqueline Cristian și Gabriela Ruse și Tang Qianhui și Yuan Yue.

PROGRAM TRANSYLVANIA OPEN WTA 250 - LUNI, 2 FEB.:

TERENUL CENTRAL, start ora 11:00 AM

[WC] Ka. Pliskova (CZE) vs A. Zakharova

[WC] M. Bulgaru (ROU) vs [7] O. Danilovic (SRB)

NB 3:30 PM [Q] M. Chwalinska (POL) vs [WC] A. Bogdan (ROU)

NB 6:00 PM [1] E. Raducanu (GBR) vs G. Minnen (BEL)

K. Rakhimova (UZB) vs [3] S. Cirstea (ROU)

TERENUL 2, START start ora 11:00 AM