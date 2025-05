Ce diferență fac șase ani în sportul de performanță! În 2019, Bianca Andreescu părea să fie noua „regină“ a circuitului WTA, iar asta pentru că rezultatele ei erau de-a dreptul fenomenale!

În acel sezon, „Bibi“ a cucerit patru trofee (Newport, Indian Wells, Toronto și US Open), a urcat până pe locul 4 în lume și s-a calificat pentru Turneul Campioanelor, unde a disputat un meci fabulos cu Simona Halep, pierdut de canadianca de 19 ani, în trei seturi: 6-3, 6-7, 3-6.

Cam de aici a început apoi declinul șocant al lui Andreescu! Aceasta s-a accidentat grav, la Turneul Campioanelor – nici n-a mai jucat în ultima zi din faza grupelor! – a pierdut tot anul 2020 (!), după care, la revenirea în circuit, în 2021, a eșuat în tentativa de a atinge nivelul fantastic din 2019.

Bianca Andreescu, eliminată la French Open. În calificări!

Astăzi, Bianca Andreescu, o fată care a făcut primii pași în tenis la Pitești, e o jucătoare care a ieșit din prim-plan. Dovadă și faptul că a coborât până pe locul 102 în lume, iar asta după o urcare de 19 locuri, la ultima actualizare a ierarhiei WTA!

Din cauza acestei situații, canadianca de 24 de ani a fost nevoită să joace în calificările de la French Open 2025. Unde a fost eliminată, în turul II: 6-2, 6-7, 4-6 cu Nao Hibino (Japonia, 30 de ani, 200 WTA).

Bilanțul Biancăi, în 2025, vorbește de la sine: 5 victorii, 5 înfrângeri.

Wilander: „Andreescu? Când te accidentezi atât de des...“

Așadar, Andreescu va absenta de pe tabloul principal de la French Open 2025, turneu care programează primele partide din turul I pentru duminică. Întrecerea de la Roland Garros va fi transmisă, live și în exclusivitate de Eurosport, iar acest canal a intermediat un dialog pentru Sport.ro cu Mats Wilander.

Suedezul de 60 de ani, fost lider ATP cu șapte trofee de Grand Slam în palmares, e acum expertul postului Eurosport. Cu ocazia dialogului cu Sport.ro, Wilander a vorbit, pe rând, despre nedreptatea făcută Simonei Halep, dar și despre cazul fericit al Soranei Cîrstea care îl entuziasmează, după cum a explicat aici.

În partea a treia a dialogului cu Mats Wilander, acesta a răspuns la întrebarea noastră despre Bianca Andreescu: de ce o jucătoare atât de promițătoare a avut o prăbușire atât de dramatică?

„Dacă n-ar fi fost niciodată accidentată, n-aș fi înțeles de ce Bianca a ajuns în această situație. Când a câștigat US Open, de fapt în toată vara acelui an, ea a jucat un tenis incredibil! Bianca Andreescu e o jucătoare cu toate loviturile în dotare, are mentalitatea bună, se mișcă foarte bine pe teren, e foarte puternică, chiar nu prea are o slăbiciune. Dar, când ai fost accidentată de atâtea ori, cum a fost cazul ei, cred că nu e ușor să te mai concentrezi. Îți pierzi încrederea în capacitatea ta fizică, pentru că nu câștigi meciuri pe bandă și apoi te și accidentezi, periodic. Apoi, începe căderea în clasament și, după aceea, trebuie să iei lucrurile de la capăt. Ea a fost nevoită să o ia de la capăt, în mod repetat. Iar asta e foarte greu de făcut pentru orice jucător“, ne-a spus Wilander.

„Bianca e în aceeași situație cu Emma Răducanu“

În continuarea răspunsului său, Mats Wilander a mărturisit că drama Biancăi Andreescu e una care îl întristează foarte tare.

„Bianca e printre aceste jucătoare ghinioniste cu un corp care nu se împacă, sub nicio formă, cu rutina asta de antrenamente, timp de 4 ore pe zi, iar apoi cu meciuri unul după altul. Pur și simplu, e ghinion. Pentru mine, e foarte trist ce i se întâmplă Biancăi, pentru că e o jucătoare entuziasmantă din toate punctele de vedere. De fapt, aș spune că Bianca Andreescu e printre cele mai spectaculoase jucătoare din tot circuitul WTA! De aceea, e cu atât mai trist, când vezi că nu obține rezultatele pe care le-ar merita. Repet: e o jucătoare fantastică! Eu cred, în continuare, că Bianca Andreescu e suficient de tânără, astfel încât să o revedem în forma ei cea mai bună, dar cu condiția ca ea să fie sănătoasă. Ceea ce e valabil și pentru Emma Răducanu“, a adăugat Mats Wilander.

