Sorana Cîrstea, locul 71 WTA, s-a calificat, noaptea trecută, în turul doi al probei de simplu feminin din cadrul turneului de grand slam US Open.



Cîrstea a trecut în runda inaugurală de jucătoarea argentiniană Solana Sierra, numărul 74 mondial, scor 7-5, 6-0. Meciul a durat o oră şi 12 minute.



Sorana Cîrstea s-a calificat în turul doi la US Open! Suma uriașă încasată



În faza următoare, românca o va înfrunta pe sportiva cehă Karolina Muchova, locul 13 WTA şi cap de serie 11, care a eliminat-o în primul tur pe Venus Williams.

Cîrstea şi Muchova s-au mai întâlnit până în prezent de şase ori, ultima dată în sferturi la Dubai, în acest an (învingătoare Muchova, scor 6-2, 7-5). Ele s-au înfruntat şi la US Open de două ori: în 16-imi în 2020 – victorie Muchova cu 6-3, 2-6, 7-6 (7) şi în sferturi în 2023 – victorie Muchova cu 6-0, 6-3.



Per total, din şase meciuri cu Muchova, Sorana Cîrstea a câştigat doar unul, în 2023, în 16-imi la Miami (7-5, 6-1).



Prin calificarea în turul doi la ediţia din acest an a US Open, Cîrstea şi-a asigurat un premiu de 154.000 de dolari.

news.ro

