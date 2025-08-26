OFICIAL Alex Băluță a semnat în MLS! Va fi coleg cu Lloris și Son

Alexandru Băluță (31 de ani) și-a găsit echipă după despărțirea cu scandal de la FCSB.

Mijlocașul a fost prezentat oficial la Los Angeles FC, formație din campionatul nord-american, unde va fi coechipier cu nume uriașe ale fotbalului mondial, precum portarul Hugo Lloris și atacantul Heung-min Son.

Clubul american a făcut anunțul pe rețelele de socializare, punând capăt speculațiilor privind viitorul fotbalistului român. "LAFC îl semnează pe atacantul liber de contract Alexandru Băluță pentru restul sezonului 2025, cu opțiune de prelungire pentru 2026", a transmis gruparea din Statele Unite.

A plecat de la Becali, a ajuns la Hollywood

Mutarea reprezintă o nouă aventură pentru Băluță, care a părăsit România după ce a intrat în dizgrația lui Gigi Becali. Deși a fost un om important în cele două sezoane petrecute la FCSB, patronul roș-albaștrilor a decis să renunțe la serviciile sale în această vară.

La despărțire, fotbalistul a încasat 50.000 de euro, sumă la care s-ar putea adăuga încă 150.000 de euro dacă FCSB va reuși să se califice în grupele unei competiții europene.

În tricoul campioanei, Băluță a adunat 81 de meciuri, în care a reușit să marcheze 13 goluri și să ofere 12 pase decisive. El pleacă din România cu un palmares solid, având în cont două titluri de campion și o Supercupă.

Cotat la 900.000 de euro de site-ul de specialitate Transfermarkt, jucătorul român face acum pasul către un campionat în plină ascensiune, unde va evolua alături de fotbaliști emblematici, cunoscuți pentru performanțele lor la Tottenham.

