Sorana Cîrstea, out de la WTA Chicago! Ana Bogdan s-a calificat în turul 2 după ce adversara a abandonat

Două românce au luat startul în turneul americat, Ana Bogdan (28 ani, 106 WTA) și Sorana Cîrstea (31 ani, 38 WTA), însă doar una dintre ele a reușit să își asigure prezența în al doilea tur al turneului.

Sorana Cîrstea a jucat cu Tereza Martincova (60 WTA), și a reușit să câștige primul set, 6-3, pornind favorită în meci, însă jucătoarea din Cehia a întors rezultatul și s-a impus în următoarele două seturi, 3-6, 2-6.

Sori's hardcourt struggles continue. Hopefully she can get some rest and have a good run at the upcoming US Open. Tereza Martincova defeated Sorana Cirstea 3-6, 6-3, 6-3. pic.twitter.com/51RY7iAoD8

Pentru prezența pe tabloul principal, Cîrstea va încasa 2.770 de dolari și va primi un singur punct în clasamentul WTA de simplu.

De cealaltă parte, Ana Bogdan a întâlnit-o pe Heather Watson (119 WTA) și a reușit să câștige primul set 6-2, iar în cel de-al doilea, sportiva din Marea Britanie a abandonat, când românca era în avantaj cu 1-0, acuzând probleme medicale.

Never the way you wanna see a match end. Hope Heather feels better soon. You could tell all match something wasn't right. Ana Bogdan defeats Heather Watson 6-2, 1-0 Ret. pic.twitter.com/CmcDdlXfPk