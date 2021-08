Sorana Cîrstea, învinsă la scor de Victoria Azarenka în turul 2 la Montreal: cu câți bani va pleca acasă 

Final nefericit pentru Sorana Cîrstea la Montreal, unde jucătoarea din România - număr 40 mondial - s-a oprit în al doilea tur competițional, după un meci cu Victoria Azarenka, încheiat scor 2-6, 2-6.

Partida și-a găsit câștigătoarea după numai 70 de minute de joc, sportiva bielorusă reușind să răzbune insuccesul de la Wimbledon din acest an, când Sorana Cîrstea o învingea pentru prima oară, scor 7-6, 3-6, 6-4.



Azarenka va juca în optimi cu Sakkari ori Kudermetova și i-ar putea fi adversară Simonei Halep la Montreal doar în finala turneului, în scenariul în care ambele jucătoare vor ajunge în acea rundă.

Pentru turul 2 la Rogers Cup, Sorana Cîrstea va încasa un cec în valoare de €22,574. În primul tur, Cîrstea a învins-o pe Alison Riske, scor 6-3, 6-4.

This is one of those matches where the score doesn't tell the full story. This was a good hard fight from both players today and sadly Azarenka played a little better to get the win. Victoria Azarenka defeated Sorana Cirstea 6-2, 6-2.#OBN21 pic.twitter.com/vjI3p34NGt