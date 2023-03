Sorana Cîrstea (83 WTA) s-a calificat, duminică, în turul trei al turneului de la Indian Wells, cu premii totale de 8.800.000 de dolari.

Cîrstea a beneficiat de abandonul americancei Madison Keys, locul 20 mondial şi cap de serie 19, după ce românca a câştigat primul set, scor 6-1, în 25 de minute.

Keys a jucat o finală la US Open în 2017.

În turul trei, Cîrstea va evolua cu o altă jucătoare din SUA, Bernarda Pera, locul 43 mondial.

Bernarda Pera a trecut în turul secund de Liudmila Samsonova, favorită 12, scor 2-6, 7-6(8), 7-6(6).

Pentru accederea în turul trei, Cîrstea va primi 55.770 de dolari şi 65 de puncte WTA.

Starting very early in the morning in Romania, and at night here in the US, Sorana Cirstea is taking the court now for her R2 match against Madison Keys. pic.twitter.com/oLbodnyBfL

Sorana Cirstea continued her great play once again to start the match winning the 1st set. But in between sets, Madison had a medical timeout where I saw her mention she was nauseous and ultimately retired from the match. Sorana Cirstea defeated Madison Keys 6-1, 0-0 Retirement. pic.twitter.com/HN9Uf87zpI