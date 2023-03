Sorana Cîrstea s-a calificat în runda a doua a turneului WTA 1.000 de la Indian Wells (California), dotat cu premii totale de 8,8 milioane de dolari, după ce a învins-o, joi, pe australianca Kimberly Birrell cu 6-3, 6-2.

Cîrstea (32 ani, 83 WTA) a obţinut victoria după o oră şi 20 de minute, la primul său duel cu Birrell (24 ani, 115 WTA).

Românca a fost net superioară adversarei sale, care reuşit să câştige doar 9 puncte cu primul serviciu.

Cîrstea şi-a asigurat un cec de 30.885 de dolari şi 35 de puncte WTA.

În turul al doilea, Sorana Cîrstea o va înfrunta pe americanca Madison Keys (28 ani, 20 WTA), cap de serie numărul 19, care nu a evoluat în prima rundă.

Singurul duel direct s-a încheiat cu victoria româncei, în 2019, în primul tur la Madrid, cu 4-6, 6-4, 6-1. Agerpres

After a bit of a break, Sorana Cirstea is back and has taken the court for her R1 match against the qualifier Kimberly Birrell in Indian Wells. pic.twitter.com/7yCg0af5zj

Kim has been playing great tennis recently, having to make the draw through qualifying. But Sori was ready to go and played amazingly from the start and didn't let up at all. Sorana Cirstea defeated Kimberly Birrell 6-3, 6-2. Sori will face Madison Keys in R2. pic.twitter.com/dzjt0puedc