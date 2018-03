Motivul pentru care Ionita a fost trimis de Petrescu sa joace in LIGA A TREIA! Muresan a facut dezvaluirea

Cumparat cu un milion de euro in iarna de la Astra, Ionita a ajuns sa joace in liga a treia. El a fost trimis la echipa secunda a CFR-ului.

Joi 15 martie 22:00 PRO X: Arsenal - AC Milan in Europa League!

Alex Ionita a fost trimis de Dan Petrescu sa joace la echipa secunda a CFR-ului. Acesta a marcat si un gol in amicalul CFR II - Unirea Tasnad.

Iuliu Muresan spune ca Ionita a fost trimis la echipa a doua pentru ca are nevoie de pregatire suplimentara.

"Ionita nu are nicio problema de niciun fel, nici de sanatate, nu e accidentat. Dan Petrescu a considerat ca mai trebuie sa se pregateasca sa ajunta titular la prima echipa. E greu sa joci titular in primul 11 al nostru, care este unul de mare valoare. Dar sunt convins ca Ionita are valoare, stim cu totii ca are valoare. Eu astept momentul cand va juca titular si, cand o va face, sper sa o faca asa de bine ca dupa aceea nici sa nu ne mai gandim sa-l scoatem din primul 11. Mingea e la el, depinde de el", a spus Iuliu Muresan.

"Ar putea sa fie in lot pentru meciul cu Steaua, pentru ca este un jucator de executie, care poate rezolva singur meciul", a adaugat presedintele CFR-ului.