"Sumi, stai cuminte!" Baskanul lui Kayseri "s-a luat" de antrenor dupa numeroasele iesiri de pe margine. Ce i-a transmis

Baskanul lui Kayseri a vorbit in presa din Turcia, transmitandu-i lui Sumudica sa fie mai linistit pe banca.

Joi 15 martie 22:00 PRO X: Arsenal - AC Milan in Europa League!

Erol Bedir, presedintele lui Kayserispor, a vorbit intr-un interviu acordat Fotomac. Acesta e mandru ca echipa sa a ajuns sa se bata la locurile de Europa, dupa ce in sezonul trecut s-a salvat de la retrogradare. Acesta se felicita pentru ca l-a adus pe Sumudica, dar ii transmite un mesaj antrenorului: "Echipa are nevoie de tine pe banca".

Bedir ar vrea ca Sumudica sa nu se mai certe cu toata lumea la meciuri.

"Avem nevoie de Sumudica langa echipa. Nu ne trebuie un antrenor care sta in tribune, acolo unde e locul suporterilor. Sumudica trebuie sa stea langa terenul de joc. Mai avem noua meciuri, noua finale care ne pot duce in cupele europene in sezonul viitor", a spus Erol Bedir.

In acest moment, Kayserispor e pe locul 5 in superliga turca, la 6 puncte de Fenerbahce si la 9 de Istanbul BB.