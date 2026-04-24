Ce lovitură! Pierdere de 2,5 milioane de euro pentru Dan Șucu

Malinovsky pleacă liber de contract de la Genoa
Presa din Turcia a anunțat că Trabzonspor, echipa patronată de Dan Șucu, afaceristul care este acționar majoritar și la Rapid, a ajuns la un acord cu fotbalistul ucrainean Ruslan Malinovsky.
Contractul mijlocașului cu Genoa va expira la finalul lunii iunie și se pare că nu va semna o nouă înțelegere cu ”Grifonul”. De fapt, Malinovsky, care a fost transferat de Genoa în 2024 în schimbul a 7,7 milioane de euro, ar fi negociat cu Trabzonspor, iar în vară va semna cu echipa turcă liber de contract.
- 2,5 milioane de euro este cota de piață a lui Ruslan Malinovsky.
În acest sezon la Genoa, Malinovsky a contribuit cu șase goluri și trei pase decisive în cele 31 de meciuri.
Diana Șucu: "Avem doar un singur televizor în toată casa, e mereu pe fotbal"
Diana Șucu, soția lui Dan Șucu, acționarul majoritar al Rapidului, a vorbit despre cum fotbalul a devenit o parte esențială din viața familiei sale.
„Un meci de fotbal adevărat? Am fost pe Giulești. De când a intrat soțul meu în fotbal, m-am îndrăgostit de povestea asta înainte de orice și, evident, iubesc Rapidul, pentru că este sufletul soțului meu și al băieților mei. Ce iubesc ei, iubesc și eu, e clar. Nu doar că se vorbește despre fotbal, dar televizorul nostru – și avem doar unul în toată casa – e mereu pe fotbal. Încerc să mă adaptez, să citesc știri sportive. Nu întotdeauna rețin totul, dar sunt alături de ei tot timpul", a declarat Diana Șucu pentru PRO TV și Sport.ro.