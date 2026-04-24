Ce lovitură! Pierdere de 2,5 milioane de euro pentru Dan Șucu

Malinovsky pleacă liber de contract de la Genoa

Presa din Turcia a anunțat că Trabzonspor, echipa patronată de Dan Șucu, afaceristul care este acționar majoritar și la Rapid, a ajuns la un acord cu fotbalistul ucrainean Ruslan Malinovsky.

Contractul mijlocașului cu Genoa va expira la finalul lunii iunie și se pare că nu va semna o nouă înțelegere cu ”Grifonul”. De fapt, Malinovsky, care a fost transferat de Genoa în 2024 în schimbul a 7,7 milioane de euro, ar fi negociat cu Trabzonspor, iar în vară va semna cu echipa turcă liber de contract.

2,5 milioane de euro este cota de piață a lui Ruslan Malinovsky.

În acest sezon la Genoa, Malinovsky a contribuit cu șase goluri și trei pase decisive în cele 31 de meciuri.

