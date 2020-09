Simona Halep va debuta de ziua ei de nastere la Roland Garros 2020! De la ce ora se va duela cu Sara Sorribes Tormo

Parcursul Simonei Halep la Roland Garros 2020 va incepe luni dupa-amiaza, 27 septembrie pe terenul Arenei Philippe Chatrier. Adversara numarului 2 WTA va fi spanioloaica Sara Sorribes Tormo (70 WTA, 23 de ani); va fi primul meci direct intre cele doua jucatoare.

Turneul va incepe la ora 12:00, ora Romaniei, odata cu partida programata intre italianul Jannik Sinner si David Goffin, iar imediat dupa terminarea acesteia, dar nu mai devreme de ora 14;00, Simona si Sara vor iesi pe zgura terenului central.

Simona Halep va implini tocmai maine varsta de 29 de ani.

Amanata din mai pentru perioada 27 septembrie - 11 octombrie, editia 2020 a turneului de la Roland Garros aduce noi probleme, exceptand masurile draconice de preventie sanitara. Frigul este un factor resimtit de jucatoare, un aspect pe care l-a notat si Darren Cahill, publicand pe Twitter o prognoza care arata ca temperaturile medii vor ramane sub 20 de grade celsius de-a lungul urmatoarei saptamani la Paris.

"Nu simt foarte bine jocul, nu am senzatiile exacte. Ar trebui sa le capat in zilele acestea pentru ma antrenez doar o ora, o ora si jumatate. Apoi voi sti mai bine. De fiecare data cand pasesc pe aceste terenuri imi place fiindca sunt mai dure si mingea sare mai mult”, a declarat Simona Halep potrivit GSP.

"Ma bucur sa fiu din nou in Paris, iubesc acest turneu, acest loc. Dar e un pic cam frig, sa fiu sincera. Sper sa ma pot adapta la conditiile meteo sau sa se imbunatateasca vremea," a adaugat Simona, care vine la Paris dupa trei turnee WTA castigate la rand.

Invingatoarea meciului dintre Simona Halep si Sara Sorribes Tormo va juca in turul secund cu Jil Teichmann sau Irina Begu.

Simona Halep. Novak Djokovic.

