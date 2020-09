"Misiune indeplinita pentru aniversata zilei in tenisul mondial!" Ce au scris jurnalistii din Franta si Spania dupa victoria Simona Halep din primul tur de la Roland Garros

Simona Halep s-a calificat in turul 2 la Roland Garros, dupa ce a invins-o in mai putin de 90 de minute pe Sara Sorribes Tormo, scor 6-4, 6-0.

Victoria a avut loc in ziua in care sportiva romanca implineste 29 de ani, iar acest lucru a fost scos in evidenta de jurnalistii din Franta si Spania.

"Cap de serie numarul 1, Simona Halep si-a sarbatorit ziua de nastere cu stil, dupa victoria 6-4, 6-0, in fata ibericei Sara Sorribes Tormo, in primul tur de la Roland Garros. Timp de o ora si 22 de minute, Halep s-a simtit foarte bine pe teren", au notat cei de la WTA pe site-ul oficial.

Jurnalistii spanioli de la publicatia AS au scris despre faptul ca iberica nu a putut sa se opuna puternicei Simona Halep: "Sara Sorribes a facut un meci bun, dar nu a putut sa o opreasca pe campioana din 2018. A fost pentru prima data cand cele doua s-au intalnit in meci direct si nici dorinta uriasa a Sarei, nici speranta, nu s-au putut opune victoriei campioanei din Romania."

Si francezii de la L'Equipe au notat ca Simona a fost de neoprit: "In ciuda unui start dificil, Simona Halep, cap de serie numarul 1 la Roland Garros, s-a calificat fara emotii in turul urmator. S-a incalzit mai greu, dar cand a facut-o a fost imposibil de oprit!"

In plus, cei de la ESPN au punctat ca romanca si-a indeplinit misiunea cu usurinta, intrebandu-se daca poate fi oprita pana sa puna mana pe trofeu in acest an: "Debut fara probleme pentru Simona Halep la Roland Garros. Sorribes Tormo nu a avut nicio sansa! Romanca, aniversata zilei in tenisul mondial, a castigat cu 6-4, 6-0. Misiune indeplinita!"