Moment FANTASTIC pentru Halep la Paris! Barbara Schett i-a adus TORT in direct si a pus-o sa sufle in lumanare imediat dupa meci

Simona Halep a jucat in primul tur la Roland Garros 2020 chiar in ziua in care a implinit 29 de ani.

Simona a trecut in doua seturi de Sorribes Tormo din Spania, 6-4, 6-0. La final, Simona a avut parte de o surpriza din partea echipei Eurosport. Cel putin varianta 'virtuala' a Simonei. :)

Din cauza masurilor stricte de preventie a infectarii cu coronavirus, studioul clasic de analiza nu mai permite accesul sportivilor dupa meciuri. Acestia ajung in platou prin intermediul unei proiectii 3D. Simona a putut astfel sa 'sufle' in lumanarea de pe tortul pe care l-a primit de ziua ei de la Barbara Schett, hostul show-ului in care sunt discutate evenimentele zilei de la Paris. :)