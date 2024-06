Simona Halep, mesaj special pentru Darren Cahill și Jannik Sinner, după ce italianul a devenit noul număr unu mondial

Simona Halep a reacționat la știrea săptămânii în tenisul mondial. În urma abandonului sârbului Novak Djokovic din turneul de la Roland Garros, italianul Jannik Sinner a aflat că va deveni noul lider mondial, începând de luni, 10 iunie.

Reacționând la victoria tenismenului din Italia, jucător antrenat de australianul Darren Cahill, Simona Halep a răspuns cu cuvinte călduroase, transmițându-le celor doi că se bucură de reușita acestora.

Simona Halep: „L-am cunoscut și pe Sinner. E un băiat extraordinar, serios și merită să fie acolo.”

„Darren Cahill? Mai e vreo șansă să-l vedem alături de tine?”, a fost întrebată Simona Halep într-un interviu acordat în exclusivitate pentru PRO TV și Sport.ro.

„Ce șansă, când el mai are un numărul unu mondial acum? M-am bucurat tare mult. Chiar ieri când juca am auzit la televizor că s-a retras Djokovic și știam de la el că dacă Djokovic se retrage sau pierde, intră Sinner numărul unu. Și chiar i-am scris în timpul meciului și mi-a răspuns după. Zice am văzut mesajul tău pe ceas, eram foarte fericit.

Mă bucur tare mult pentru ei, pentru amândoi. L-am cunoscut și pe Sinner, e un băiat extraordinar și e serios și merită să fie acolo,” a completat Simona Halep, în exclusivitate pentru PRO TV și Sport.ro.

Andre Agassi, Simona Halep și Jannik Sinner sunt tenismenii care îl dovedesc pe Jannik Sinner capabil să transforme viețile unor tenismeni. Toți cei trei jucători menționați au devenit lideri mondiali sub comanda tehnicianului de la antipozi.

Simona Halep a stat 64 de săptămâni ca număr 1 WTA, performanță care reprezintă doar o parte neglijabilă în raport cu cei opt ani petrecuți de româncă în top 10 WTA.