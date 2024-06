Jannik Sinner va deveni al 29-lea număr 1 ATP din istorie începând de luni, 10 iunie.

Finalul turneului de la Roland Garros va consemna momentul istoric care îl face pe Darren Cahill unul dintre cei mai prolifici antrenori de tenis din Era Open.

După Andre Agassi și Simona Halep, tehnicianul de la antipozi a reușit performanța de a-l transforma și pe Jannik Sinner în număr unu mondial.

Reacționând la clipa istorică din cariera elevului său, Darren Cahill a reacționat discret, redistribuind o postare publicată de Simone Vagnozzi, antrenorul italian al lui Sinner, care a apreciat ziua ca fiind una „specială.”

Lleyton Hweitt, Andre Aggasi, Simona Halep and now Jannik Sinner; Darren Cahill continues to help players become world number 1, and reach their tennis dreams.

Congratulations Darren on another successful job. You are a one of a kind that knows how to get the best from players. pic.twitter.com/fFbnqbqP0D