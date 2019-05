SIMONA HALEP MADRID | "Unde sarbatoreste Madridul titlurile din fotbal?" Raspunsul lui Halep :)

Toata Romania vede Romania! Norvegia - Romania, vineri, 7 iunie, 21:45, in direct la PRO TV! Malta - Romania, luni, 10 iunie, 21:45, in direct la PRO TV!

Halep a nimerit 4 din 5 raspunsuri. A stiut in ce piata sarbatoreste Madridul succesele din fotbal si ce monumente sunt marcante pentru oras. N-a nimerit insa mancarea traditionala a capitalei Spaniei. :)

QUIZ | Are you a Madrid native? ????

⁰???????? @Simona_Halep demonstrates her knowledge of the city that hosts this WTA Premier Mandatory #MMOPEN ????