Promisiunea facuta de Darren Cahill daca Simona Halep castiga US Open 2019! Ce i-a transmis Simonei

Simona Halep nu si-a aflat inca numele adversarei din primul tur.

Oponenta Simonei va fi cu siguranta o jucatoare venita din calificari, al carei nume va fi aflat in decursul zilei de sambata, 24 august.

Intre timp, Simona a participat la un interviu ESPN televizat, unde cel care i-a luat interviu a fost nimeni altul decat Darren Cahill. In studio s-au mai aflat marea fosta jucatoare, Chris Evert, dar si fratele lui John McEnroe, Patrick.

Darren Cahill a promis ca va veni pe Arena Nationala, in cazul in care Simona Halep castiga US Open 2019

Fostul antrenor permanent al Simonei Halep i-a promis romancei ca va face deplasarea la Bucuresti, in situatia in care Simona va triumfa la Flushing Meadows in acest an. Daca visul Simonei va deveni realitate, Darren Cahill va sosi pe Arena Nationala pentru a se bucura de victoria romancei.

O victorie la US Open ar insemna pentru Simona Halep primul trofeu al carierei la Flushing Meadows.

Simona Halep a glumit, mai apoi, in cadrul aceluiasi interviu, intreband-o pe Chris Evert daca pot sa il imparta pe Darren Cahill in anul urmator, sugerand ca l-ar dori in echipa sa. Simona a fost intrebata de Evert daca gluma sa poate fi un anunt oficial cu privire la continuarea parteneriatului intre Halep si Cahill, insa jucatoarea din Constanta a negat aceasta interpretare a glumei sale.