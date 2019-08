US OPEN 2019 | Duel SOC in primul tur al turneului: Serena Williams vs Maria Sharapova! Cand are loc meciul

Serena Williams tinteste recordul detinut de Margaret Court.

Tragerea la sorti a tablourilor principale de simplu de la US Open nu s-a incheiat fara sa produca o confruntare blockbuster inca din primul tur: Serena Williams o va avea ca adversara pe Maria Sharapova.

Meciul urmeaza sa se joace pe Arena Arthur Ashe intr-una dintre zilele destinate desfasurarii primului tur a Openului American 2019, 26-27 august.

Serena Williams, palmares zdrobitor cu Maria Sharapova

Serena Williams si Maria Sharapova s-au duelat de 22 de ori in meciuri oficiale, dintre care Serena a castigat 19. Una din cele 3 victorii ale Sharapovei a fost obtinuta prin retragerea Serenei Williams.

Pana la aceasta retragere, Serena Williams bifase nu mai putin de 18 victorii consecutive in fata Mariei Sharapova. Indiscutabil, Serena este favorita si de aceasta data, iar la palmaresul pozitiv se adauga elementul publicului gazda care o va sustine puternic.

Serena Williams, 37 de ani, este actualmente numarul 8 WTA si tinteste egalarea recordului detinut de Margaret Court in ceea ce priveste numarul turneelor de mare slem castigate: 24. Serena este la un singur grand slam distanta in spatele jucatoarei legendare din Australia.

Maria Sharapova, 32 de ani, numar 87 WTA are 5 titluri de grand slam in cariera, ultimul fiind castigat in 2014, cand a invins-o pe Simona Halep in prima sa finala de la Roland Garros.

Serena Williams vs. Maria Sharapova se joaca luni/marti pe Arena Arthur Ashe de la New York, arena care poate gazdui pana la 23,771 de spectatori.

Invingatoarea dintre S. Williams si M. Sharapova va juca in turul al doilea cu Timea Baczinsky / McNally.