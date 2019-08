TRASEUL SIMONEI HALEP la US Open | ULTIMA ORA: Cu cine se dueleaza in primul tur! Bianca Andreescu poate fi prima adversara grea, Kvitova, Ostapenko sau Sloane Stephens in sferturi

US Open 2019 sta sa inceapa. Astazi a avut loc tragerea la sorti a meciurilor de pe tabloul principal.

Simona Halep (27 de ani si locul 4 WTA) si-a aflat posibilele adversare de la US Open 2019. Ea va avea un prim tur usor, spre deosebire de Serena Williams, care va da peste Maria Sharapova!

Eliminata anul trecut in primul tur, Simona Halep nu are presiune. Ea nu are niciun punct de aparat, ci doar de castigat. In schimb, presiunea vine din faptul ca ea a castigat ultimul turneu de Grand Slam, cel de la Wimbledon.

Traseul Simonei Halep la US Open 2019

Simona Halep se va duela in primul tur de la US Open 2019 cu o jucatoare venita din calificari. In turul 2, ea poate da peste Katerina Kozolva, locul 74 mondial. Din turul 3, pentru Halep lucrurile se pot complica.

Bianca Andreescu ii poate iesi in cale Simonei Halep in optimi, in timp ce in sferturi romanca s-ar putea duela cu Petra Kvitova, Jelena Ostapenko sau Sloane Stephens.

TRASEU VIRTUAL SIMONA HALEP

Tur 1: jucatoare din calificari

Tur II: Katerina Kozlova / jucatoare din calificari

Tur III: Sorana Cîrstea / Katerina Siniakova / Barbora Strycova

Optimi: Bianca Andreescu / Caroline Wozniacki / Lesia Tsurenko

Sferturi: Sloane Stephens / Petra Kvitova / Jelena Ostapenko /

Semifinala: Naomi Osaka / Kiki Bertens

Cu cine joaca Sorana Cirstea, Buzarnescu si Niculescu

Monica Niculescu (31 de ani, 105 WTA) - Daiana Yastremska (19 ani, 33 WTA)

Mihaela Buzarnescu (31 de ani, 91 WTA) - Andrea Petkovic (31 de ani, 89 WTA)

Sorana Cirstea (29 de ani, 106 WTA) - Katerina Siniakova (23 de ani, 38 WTA)