Mesajul transmis de Simona Halep după ce a văzut noul lider mondial WTA

Mesajul transmis de Simona Halep după ce a văzut noul lider mondial WTA Tenis
SPORT.RO
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Rybakina a ajuns în finală la US Open după victoria cu Coco Gauff.

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Elena Rybakina a devenit, pentru prima dată în carieră, lider mondial WTA, după victoria obținută în sferturile de finală de la US Open. Performanța sportivei din Kazahstan a fost remarcată și de Simona Halep, fosta ocupantă a primei poziții în clasamentul mondial.

Românca i-a transmis un mesaj scurt, dar special, prin intermediul rețelelor de socializare.

„Felicitări, Elena Rybakina! Bine ai venit în club!”, a scris Simona Halep pe contul său de X.

Rybakina a urcat pe primul loc WTA după ce a învins-o pe Qinwen Zheng în sferturile de finală de la US Open. La 27 de ani și 89 de zile, ea este a doua cea mai vârstnică jucătoare care ajunge pentru prima dată lider mondial. Doar Angelique Kerber, la 28 de ani și 238 de zile, a reușit acest lucru la o vârstă mai mare.

Simona Halep, 64 de săptămâni pe primul loc WTA

Simona Halep a ajuns pentru prima dată pe locul 1 WTA pe 9 octombrie 2017, după turneul de la Beijing. Constănțeanca a petrecut în total 64 de săptămâni în fruntea clasamentului mondial și a încheiat anii 2017 și 2018 pe prima poziție.

Halep a câștigat două titluri de Grand Slam, Roland Garros 2018 și Wimbledon 2019, și rămâne singura jucătoare din România care a ocupat locul 1 WTA.

Rybakina a continuat parcursul de la US Open și a ajuns în finală după victoria cu Coco Gauff. În cealaltă semifinală, Aryna Sabalenka a trecut de Jessica Pegula.

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