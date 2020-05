De ce nu a castigat Simona Halep niciun Grand Slam pe hard: "Darren mi-a zis sa fac asta, dar am spus 'nu' de doua ori"

Din articol De ce nu a castigat Simona Halep niciun Grand Slam pe hard pana acum?

Simona Halep a explicat pe larg motivele pentru care nu a reusit sa castige pana acum vreun turneu de mare slem pe suprafata hard.

Dubla campioana de Grand Slam, Simona Halep se mandreste cu victoriile obtinute la Roland Garros si Wimbledon in 2018, respectiv 2019, dar are regretul de a nu fi castigat niciun turneu de mare slem pe suprafata hard.

Intr-o discutie cu Andi Moisescu, numarul 2 WTA a lamurit cum se simte referitor la rezultatele obtinute la Australian Open si US Open, cele doua turnee de Grand Slam desfasurate pe ciment, unde are finala, respectiv semifinala drept cele mai bune rezultate obtinute.

De ce nu a castigat Simona Halep niciun Grand Slam pe hard pana acum?



"In 2018, am pierdut un meci cu Wozniacki (n.r. finala AO 18) pe care, fara lipsa de modestie, puteam sa il castig. Am incercat anul acesta sa fac pre-sezonul in afara tarii si de aceea am jucat bine in Australia. Am facut la Dubai un cantonament de trei saptamani; inainte, nu voiam sub nicio forma sa plec de acasa in pre-sezon. Ma duceam la munte, oriunde, dar sa fiu in Romania. Acolo ma simteam eu bine si linistita.



In trecut, am anulat vreo doua pre-sezoane in strainatate, iar Darren mi-a zis ca trebuie sa incerc asta, ca sa vad ce imi aduce bun. M-a ajutat foarte mult faptul ca m-am antrenat la caldura, in conditii la fel ca in Australia. Daca as fi facut asta de mai mult timp, poate as fi avut rezultate mai bune in Australia," a relatat Simona Halep in cadrul podcastului BT Talks.

Simona Halep si lipsa de energie resimtita la US Open



Referitor la Slam-ul newyorkez, unde a fost eliminata in turul 2 in 2019 de catre Taylor Townsend, Simona Halep a oferit o explicatie prin care a motivat de ce semifinala jucata cu Flavia Pennetta in 2015 a ramas cea mai buna performanta a sa la New York City.

"De US Open pot sa spun ca nu prea joc bine la final de an. Pentru mine sezonul de zgura e foarte important. Am castigat Madridul in doi ani, am facut finale la Roma, vreo doua-trei si pot sa zic ca energia mea se duce in jos dupa Roland Garros - Wimbledon, de aceea nu reusesc la US Open sa fiu foarte puternica," a completat Simona Halep.