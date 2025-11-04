În data de 4 februarie 2025, Simona Halep juca ultimul meci al carierei de jucătoare profesionistă de tenis tocmai la Cluj-Napoca, în primul tur al Openului Transilvaniei.

Învinsă ușor de italianca Lucia Bronzetti, sportiva din România a luat hotărârea pe moment și a anunțat, la finalul partidei, că își va opri călătoria în tenis.

Simona Halep se bucură de lipsa unui program strict, la nouă luni de la retragere

Nouă luni mai târziu, Simona Halep nu regretă nimic din ce a ales, în iarna trecută și a dezvăluit, în Arabia Saudită, de ce se bucură cel mai mult, în primul an fără tenis jucat în regim profesionist.

Cea mai bună parte a vieții de jucătoare retrasă este, pentru Simona Halep, lipsa unei rutine epuizante. Întrebată de care aspect se bucură cel mai mult, după retragere, Simona Halep a replicat: „Nu mai am un program. Pot să mă trezesc dimineața și să nu am nimic de făcut. Dar, cu siguranță, am nevoie de această odihnă. Am avut atât de mulți ani de muncă zilnică, iar presiunea și tensiunea m-au epuizat. Acum mă bucur de viață și de timpul liber,” a fost răspunsul româncei.

