GALERIE FOTO Simona Halep, epuizată după cariera în tenis: românca le-a spus arabilor de ce se bucură cel mai mult în primul an de la retragere

Simona Halep, epuizată după cariera &icirc;n tenis: rom&acirc;nca le-a spus arabilor de ce se bucură cel mai mult &icirc;n primul an de la retragere Tenis
Marcu Czentye
Data publicarii:
Data actualizarii:

Simona Halep a dezvăluit ce îi aduce cea mai mare bucurie, în primul an fără tenis profesionist.

TAGS:
Simona HalepTurneul CampioanelorretragereTenis WTA
Din articol

În data de 4 februarie 2025, Simona Halep juca ultimul meci al carierei de jucătoare profesionistă de tenis tocmai la Cluj-Napoca, în primul tur al Openului Transilvaniei.

Învinsă ușor de italianca Lucia Bronzetti, sportiva din România a luat hotărârea pe moment și a anunțat, la finalul partidei, că își va opri călătoria în tenis.

Simona Halep se bucură de lipsa unui program strict, la nouă luni de la retragere

Nouă luni mai târziu, Simona Halep nu regretă nimic din ce a ales, în iarna trecută și a dezvăluit, în Arabia Saudită, de ce se bucură cel mai mult, în primul an fără tenis jucat în regim profesionist.

Cea mai bună parte a vieții de jucătoare retrasă este, pentru Simona Halep, lipsa unei rutine epuizante. Întrebată de care aspect se bucură cel mai mult, după retragere, Simona Halep a replicat: „Nu mai am un program. Pot să mă trezesc dimineața și să nu am nimic de făcut. Dar, cu siguranță, am nevoie de această odihnă. Am avut atât de mulți ani de muncă zilnică, iar presiunea și tensiunea m-au epuizat. Acum mă bucur de viață și de timpul liber,” a fost răspunsul româncei.

Simona Halep

  • Halep imago
×
Simona Halep / Foto: Imago
Simona Halep / Foto: Imago
ÎNAPOI LA ARTICOL

„Presiunea și tensiunea m-au epuizat. Acum mă bucur de viață.”

Cât despre lucrurile care îi lipsesc din tenisul profesionist, Simona Halep a declarat că duce dorul muncii depuse, dar, mai ales, al adrenalinei resimțite în timpul partidelor importante.

„Îmi e dor de adrenalină, să joc, să câștig meciuri. Îmi e dor și de echipă, de muncă, de oamenii din jurul tenisului,” a adăugat Halep. „Am avut emoții, trebuie să admit. Îmi e dor de tenis, dar, în același timp, sunt mulțumită cu decizia retragerii,” a completat Simona Halep.

Tot la Riad, Simona Halep a explicat că nu este atrasă de o carieră în antrenorat, pentru moment, din cauza faptului că această activitate i-ar cere din nou o serie prelungită de călătorii, pretutindeni în lume.

Articol recomandat de stirileprotv.ro
Parlamentarii nu se decid cu câți aleși va avea mai puțin următorul legislativ. Un deputat sau senator ne costă 132.000 €/an
Parlamentarii nu se decid cu c&acirc;ți aleși va avea mai puțin următorul legislativ. Un deputat sau senator ne costă 132.000 &euro;/an
ULTIMELE STIRI
Frații Maior, &icirc;nvingători &icirc;n ultima etapă din 2025 a Campionatului Național de Raliuri
Frații Maior, învingători în ultima etapă din 2025 a Campionatului Național de Raliuri
Probleme pentru Ionuț Radu! Ce au spus spaniolii despre accidentarea portarului rom&acirc;n
Probleme pentru Ionuț Radu! Ce au spus spaniolii despre accidentarea portarului român
Liverpool &ndash; Real Madrid, ora 22:00, LIVE TEXT. Echipele probabile și tot ce trebuie să știi despre duelul de foc din Liga Campionilor
Liverpool – Real Madrid, ora 22:00, LIVE TEXT. Echipele probabile și tot ce trebuie să știi despre duelul de foc din Liga Campionilor
S-a retras din tenis Marius Copil, ultimul jucător rom&acirc;n care s-a duelat cu Roger Federer &icirc;n circuitul ATP
S-a retras din tenis Marius Copil, ultimul jucător român care s-a duelat cu Roger Federer în circuitul ATP
Compagno s-a m&acirc;ndrit cu &bdquo;trofeul&ldquo; său cel mai de preț: fostul star al FCSB-ului, &icirc;n culmea fericirii
Compagno s-a mândrit cu „trofeul“ său cel mai de preț: fostul star al FCSB-ului, în culmea fericirii
vezi mai multe stiri
CELE MAI CITITE
Lovitură de proporții dată de FCSB!

"Lovitură de proporții dată de FCSB!"

Capello a văzut Interul lui Chivu și s-a lămurit: Mă &icirc;ntrebați cine e favorită la titlu? Vă spun!

Capello a văzut Interul lui Chivu și s-a lămurit: "Mă întrebați cine e favorită la titlu? Vă spun!"

Gigi Becali a anunțat decizia &icirc;n cazul lui Dennis Politic, la 5 luni după schimbul verii din fotbalul rom&acirc;nesc

Gigi Becali a anunțat decizia în cazul lui Dennis Politic, la 5 luni după schimbul verii din fotbalul românesc

Cosmin Olăroiu a văzut ce se &icirc;nt&acirc;mplă la FCSB și a făcut un pariu

Cosmin Olăroiu a văzut ce se întâmplă la FCSB și a făcut un pariu

Umilită de Jaqueline Cristian, Danielle Collins a refuzat o ofertă de 500 de milioane de dolari

Umilită de Jaqueline Cristian, Danielle Collins a refuzat o ofertă de 500 de milioane de dolari

Gică și Ianis Hagi, aduși la pachet? Unde pot ajunge &icirc;n vară

Gică și Ianis Hagi, aduși la pachet? Unde pot ajunge în vară



Recomandarile redactiei
Compagno s-a m&acirc;ndrit cu &bdquo;trofeul&ldquo; său cel mai de preț: fostul star al FCSB-ului, &icirc;n culmea fericirii
Compagno s-a mândrit cu „trofeul“ său cel mai de preț: fostul star al FCSB-ului, în culmea fericirii
S-a retras din tenis Marius Copil, ultimul jucător rom&acirc;n care s-a duelat cu Roger Federer &icirc;n circuitul ATP
S-a retras din tenis Marius Copil, ultimul jucător român care s-a duelat cu Roger Federer în circuitul ATP
Aventura africană a lui &bdquo;Reghe&ldquo;: banii din Champions League &icirc;l duc &icirc;n niște destinații exotice
Aventura africană a lui „Reghe“: banii din Champions League îl duc în niște destinații exotice
Carmen Herea, victorie la debut la turneul WTA de la Austin! T&acirc;năra din Tulcea este studentă chiar &icirc;n Texas
Carmen Herea, victorie la debut la turneul WTA de la Austin! Tânăra din Tulcea este studentă chiar în Texas
Florin Gardoș, sărbătorit la Fața la Joc! &bdquo;Ți-ai pus dorință să ajungi director sportiv la FCSB?&rdquo;
Florin Gardoș, sărbătorit la Fața la Joc! „Ți-ai pus dorință să ajungi director sportiv la FCSB?”
Alte subiecte de interes
&bdquo;Durerile&rdquo; lui Darren Cahill: cum se aseamănă cazurile de dopaj &icirc;n care au ajuns Simona Halep și Jannik Sinner
„Durerile” lui Darren Cahill: cum se aseamănă cazurile de dopaj în care au ajuns Simona Halep și Jannik Sinner
Simona Halep, de nerecunoscut! A apărut ca niciodată pe terenul de tenis
Simona Halep, de nerecunoscut! A apărut ca niciodată pe terenul de tenis
Ce a făcut Bernadette Szocs la primul ei meci de la Turneul Campioanelor. &rdquo;Admirabil&rdquo;!
Ce a făcut Bernadette Szocs la primul ei meci de la Turneul Campioanelor. ”Admirabil”!
Bernadette Szocs, &icirc;n premieră la Turneul Campioanelor! Prima adversară va fi, bine&icirc;nțeles, din China
Bernadette Szocs, în premieră la Turneul Campioanelor! Prima adversară va fi, bineînțeles, din China
Manuel Neuer se retrage din naționala Germaniei. 15 ani la cel mai &icirc;nalt nivel și portarul rom&acirc;n pe care &icirc;l remarca
Manuel Neuer se retrage din naționala Germaniei. 15 ani la cel mai înalt nivel și portarul român pe care îl remarca
Cristi Săpunaru și-a anunțat retragerea din fotbal!
Cristi Săpunaru și-a anunțat retragerea din fotbal!
CITESTE SI
Fondatorul platformei de criptomonede Thodex, găsit sp&acirc;nzurat &icirc;n celulă. Era condamnat la peste 11.000 de ani de &icirc;nchisoare

stirileprotv Fondatorul platformei de criptomonede Thodex, găsit spânzurat în celulă. Era condamnat la peste 11.000 de ani de închisoare

Ioana Grama, &icirc;n ipostaze &icirc;ndrăznețe cu noul iubit. A lăsat inhibițiile deoparte și a publicat imaginile pe internet

protv Ioana Grama, în ipostaze îndrăznețe cu noul iubit. A lăsat inhibițiile deoparte și a publicat imaginile pe internet

Filmul atacului din tren, de l&acirc;ngă Londra. Primar: &bdquo;E ceva ce nu mi-aș fi imaginat niciodată că s-ar putea &icirc;nt&acirc;mpla&rdquo;

stirileprotv Filmul atacului din tren, de lângă Londra. Primar: „E ceva ce nu mi-aș fi imaginat niciodată că s-ar putea întâmpla”

Marii actori John Malkovich și Sean Bean, prezenți la Sala Palatului pentru premiera filmului &bdquo;Cravata galbenă&rdquo;

stirileprotv Marii actori John Malkovich și Sean Bean, prezenți la Sala Palatului pentru premiera filmului „Cravata galbenă”

VIDEO VOYO.RO
UFC
UFC Fight Night: Garcia vs Onama


00:00
UFC
UFC 321: Aspinall vs Gane


00:00
UFC
UFC Fight Night: de Ridder vs Hernandez


00:00
UFC
UFC Fight Night: Oliveira vs Fiziev


00:00
UFC
UFC 320: Ankalaev vs Pereira 2


00:00
UFC
UFC Fight Night: Ulberg vs Reyes


00:00
UFC
UFC Fight Night: Lopes vs Silva


00:00
UFC
UFC Fight Night: Imavov vs Borralho


00:00
UEFA Europa League
Rezumat: FCSB - Aberdeen


00:00
UEFA Europa League
FCSB - Aberdeen


00:00
Modifică setările cookies
Don’t miss out on our news and updates! Enable push notifications
Get notifications about important news!