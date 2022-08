Simona Halep, elogiu pentru Patrick Mouratoglou, la prima finală bifată alături de francez: „Sunt onorată să îl am în echipa mea”

Simona Halep (30 de ani, 15 WTA) a reușit revenirea în top 10 WTA, o dată cu calificarea în finala turneului WTA 1000 de la Toronto. Sportiva din țara noastră a depășit-o pe Jessica Pegula (28 de ani, 7 WTA), scor 2-6, 6-3, 6-4, la finalul a două ore și 14 minute de joc intens.

Simona Halep, calificată în finala turneului WTA 1000 de la Toronto: „Patrick mă motivează să câștig fiecare meci.”

„Vreau să vă mulțumesc pentru sprijinul nebunesc pe care mi l-ați oferit. A fost un meci dur, incredibil, nu am renunțat până la final. E o jucătoare de top 10 WTA, a fost o mare provocare pentru mine să ies pe teren și să dau ce am mai bun. Sunt foarte mulțumită de modul în care am luptat,” a spus Simona Halep, în interviul oferit după calificarea în finală.

„E prima noastră finală, sperăm să avem multe în viitor. Vreau să-i mulțumesc lui Patrick pentru că îmi e alături, mă motivează să câștig fiecare meci. E grozav să-l am în echipa mea, sunt onorată,” a adăugat Simona Halep, lăudându-și antrenorul.