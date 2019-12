REPLICA GENIALA A SIMONEI HALEP PENTRU DARREN CAHILL | "Ploua si se anuleaza antrenamentul, de ce zambesti, Simona?"

Din articol Ploaia incurca presezonul Simonei Halep din Dubai

Care a fost reactia Simonei Halep cand a aflat ca antrenamentul ei de astazi a fost anulat din cauza ploii.

Ploaia a stricat planurile echipei Simonei Halep pentru sesiunile de antrenament programate astazi la Dubai, dar Simona Halep nu pare a fi deranjata de acest lucru.

Darren Cahill, in schimb, s-a aratat iritat de zambetul pe care l-a vazut pe fata Simonei atunci cand numarul 4 WTA a realizat ca sesiunea de antrenament outdoor nu va mai putea avea loc.

"Ploua la Dubai, iar antrenamentul a fost anulat. De ce zambesti, Simona?" a scris Darren Cahill pe Instagram. Simona Halep i-a replicat antrenorului australian, dar si celorlalti membri ai echipei, amuzandu-se pe seama lor si spunandu-le: "Pareti foarte tristi, baieti. Viata e grozava!"

Simona Halep va debuta in sezonul 2020 la turneul WTA de la Adelaide, in perioada 12-18 ianuarie, iar adversarele sale vor fi pe masura ambitiilor jucatoarei din Romania. La Adelaide vor participa numarul 1 mondial, Ashleigh Barty, Angelique Kerber, Petra Kvitova, Kiki Bertens, Sloane Stephens, Johanna Konta si Sofia Kenin, dar si Alison Riske sau Daniele Collins. In plus, Venus Williams a primit un wildcard din partea organizatorilor si va fi si ea prezenta in orasul natal al lui Darren Cahill.