DECIZIA CARE AR PUTEA SA-I MAREASCA SANSELE SIMONEI HALEP | Se schimba suprafata de joc la Australian Open, incepand cu editia 2020

Din articol Australian Open, turneul de mare slem cu cea mai rapida suprafata de joc in 2019

Organizatorii Openului Australian au hotarat sa schimbe suprafata de joc, incepand cu editia 2020.

Editia 2020 a Openului Australian va aduce schimbari in ceea ce priveste suprafata de joc. Dupa unsprezece ani, organizatorii Slam-ului australian vor face trecerea de la suprafata Plexicushion la Greenset, in conditiile in care in 2019 AO a fost Grand Slam-ul derulat pe cea mai rapida suprafata de joc.

Australian Open continua sa isi innoiasca elementele fundamentale ale competitiei, dupa ce in sezonul precedent mingile Wilson au fost inlocuite de cele produse de compania Dunlop.

De la suprafata Plexicushion, fabricata de americanii de la "California Sports Surfaces", la Melbourne se va trece la suprafata Greenset, pusa in vanzare de catre spaniolii de la "Greenset Worldwide."

Din punct de vedere cromatic, Australian Open va ramane la albastrul deschis care l-a consacrat din 2008 incoace, mai exact de la prima victorie a lui Novak Djokovic, jucator care este azi cel mai titrat din istoria competitiei de la Melbourne, avand sapte titluri in palmares.

Australian Open 2020 nu va fi un experiment, in conditiile in care Greenset produce suprafete de joc de multi ani, iar recurenta lor in circuitele profesioniste este ridicata. S-a jucat pe suprafete Greenset in acest an la turneul Masters 1000 de la Paris-Bercy, la turneul NextGen de la Milano, la Turneul Campionilor de la Londra si inclusiv la Cupa Davis de la Madrid.

Marea diferenta insa intre competitiile enuntate mai sus si Australian Open este ca Grand Slam-ul australienilor se desfasoara in aer liber, deseori in conditii de canicula. Luna ianuarie aduce la Melbourne temperaturi de pana la 40 de grade celsius in timpul zilei si chiar 20 de grade pe durata sesiunilor de seara.

In mod sigur, va exista si in 2020 un plus de viteza in cazul terenurilor descoperite, dar ramane de vazut cum exact va fi alterata rapiditatea suprafetei, in mod special pe Arenele Rod Laver, Melbourne si Margaret Court, principalele stadioane ale complexului din Melbourne Park.