Simona Halep debutează cu succes la Moscova, dar își admite limitele: „Mi-e greu să mă gândesc la câștigarea trofeului!”

Simona Halep a debutat cu victorie în turneul WTA 500 de la Moscova, eliminând-o în primul tur pe tânăra reprezentantă a gazdelor, Anastasia Potapova (20 de ani, 68 WTA), scor 6-1, 6-4.

Partida a durat aproximativ 90 de minute, iar majoritatea game-urilor au intrat în prelungiri, unde Simona Halep a făcut diferența prin defensiva sa precisă.

În interviul oferit pe teren, imediat după joc, Simona Halep a declarat că îi este greu să se gândească la titlu, chiar dacă a câștigat, în trecut, întrecerea din Federația Rusă.

Victoria cu Potapova, primul meci jucat de Simona Halep în Moscova după 8 ani de absență



„A fost un meci dificil. Am mai jucat în Australia contra Potapovei și a fost un meci strâns. Știam că o să fie o bătălie dură, chiar dacă am câștigat ușor primul set. Anastasia lovește puternic și nu mi-e ușor să-i returnez loviturile, dar serva m-a ajutat mult în acest meci.

Mi-e greu să mă gândesc la titlu, am fost accidentată și nu am jucat mult în acset sezon, dar orice este posibil. Sper să pot juca multe meciuri aici, îmi place să stau la Moscova, pentru că am amintiri plăcute,” a precizat Simona Halep la finalul primului meci pe care l-a jucat la Moscova din 2013 încoace.