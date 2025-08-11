Sorana Cîrstea (35 de ani) este așteptată de poloneza Iga Swiatek (24 de ani, 3 WTA) în optimile de finală ale competiției WTA 1000 de la Cincinnati.

Sportiva din Târgoviște clasată pe locul 138 al clasamentului mondial vrea să repete performanța atinsă pe zgura de la Iași, adică să lege trei succese consecutive în circuitul WTA.

Sorana Cîrstea, la o victorie distanță de cel mai bun rezultat al carierei la Cincinnati

În fața sa va sta, în faza șaisprezecimilor de finală, chinezoaica Yue Yuan (98 WTA), o oponentă care se anunță mai facil de întâlnit decât au fost Donna Vekic (55 WTA) și Magdalena Frech (28 WTA).

Cu două victorii în câte trei seturi în urmă, Sorana Cîrstea abordează această partidă cu o încredere înnoită.