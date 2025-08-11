GALERIE FOTO La răscruce de succese: ce avere strânge Sorana Cîrstea la Cincinnati. Adversara „imposibilă” care o așteaptă în optimi

La răscruce de succese: ce avere str&acirc;nge Sorana C&icirc;rstea la Cincinnati. Adversara &bdquo;imposibilă&rdquo; care o așteaptă &icirc;n optimi Tenis
Marcu Czentye
Data publicarii:
Data actualizarii:

Sorana Cîrstea are în față o partidă cu miză uriașă, care îi poate aduce satisfacții nemaiavute în carieră.

TAGS:
WTA CincinnatiSorana CirsteaTenis WTA
Din articol

Sorana Cîrstea (35 de ani) este așteptată de poloneza Iga Swiatek (24 de ani, 3 WTA) în optimile de finală ale competiției WTA 1000 de la Cincinnati.

Sportiva din Târgoviște clasată pe locul 138 al clasamentului mondial vrea să repete performanța atinsă pe zgura de la Iași, adică să lege trei succese consecutive în circuitul WTA.

Sorana Cîrstea, la o victorie distanță de cel mai bun rezultat al carierei la Cincinnati

În fața sa va sta, în faza șaisprezecimilor de finală, chinezoaica Yue Yuan (98 WTA), o oponentă care se anunță mai facil de întâlnit decât au fost Donna Vekic (55 WTA) și Magdalena Frech (28 WTA).

Cu două victorii în câte trei seturi în urmă, Sorana Cîrstea abordează această partidă cu o încredere înnoită.

  • Palmaresul Soranei Cîrstea în 2025 este acum neutru: 13 victorii și 13 înfrângeri.

Sorana Cîrstea

  • Sorana cirstea zgura iasi sarut
×
ÎNAPOI LA ARTICOL

Iga Swiatek o așteaptă pe Sorana Cîrstea în optimile turneului din Ohio

O victorie cu asiatica Yuan îi poate aduce Soranei Cîrstea cel mai bun rezultat al carierei, în turneul de la Cincinnati, chiar în anul care poate fi ultimul al carierei sale de jucătoare profesionistă.

Pentru cele două victorii adunate pe hardul din Cincinnati, Sorana Cîrstea și-a asigurat un premiu în valoare de €30,093.

Cecul poate fi mărit cu alte douăzeci de mii de euro în cazul în care Sorana Cîrstea o va elimina pe Yue Yuan. Meciul se joacă luni, 11 august, după ora 19:30.

Articol recomandat de stirileprotv.ro
Începe comasarea școlilor care au sub 500 de elevi. Profesorii vor primi până la patru ore în plus pe săptămână
&Icirc;ncepe comasarea școlilor care au sub 500 de elevi. Profesorii vor primi p&acirc;nă la patru ore &icirc;n plus pe săptăm&acirc;nă
ULTIMELE STIRI
De-aia i se spune &rdquo;Chirurgul&rdquo;! Dan Alexa taie &icirc;n carne vie: șase jucători, OUT dintr-un foc de la Poli Timișoara
De-aia i se spune ”Chirurgul”! Dan Alexa taie în carne vie: șase jucători, OUT dintr-un foc de la Poli Timișoara
Gino Iorgulescu &icirc;și explică dispariția: Băiatul meu, c&acirc;nd a comis-o, era bolnav și major. Lumea din Rom&acirc;nia e rea, mă &icirc;njură pe nedrept
Gino Iorgulescu își explică dispariția: "Băiatul meu, când a comis-o, era bolnav și major. Lumea din România e rea, mă înjură pe nedrept"
Plecat de la Juniorul București la FC Koln, atacantul rom&acirc;n a &icirc;nvins acum campioana!
Plecat de la Juniorul București la FC Koln, atacantul român a învins acum campioana!
Război &icirc;n Superliga! Gino Iorgulescu: Nu mă pun la mintea lui Șucu! Se pricepe at&acirc;t de mult la fotbal &icirc;nc&acirc;t &icirc;i e frică de Edjouma
Război în Superliga! Gino Iorgulescu: "Nu mă pun la mintea lui Șucu! Se pricepe atât de mult la fotbal încât îi e frică de Edjouma"
Alex Curtean are doi remarcați la Dinamo
Alex Curtean are doi remarcați la Dinamo
vezi mai multe stiri
CELE MAI CITITE
Gata, FCSB și-a luat portar! Este fiul unui fost fotbalist decorat de Traian Băsescu

Gata, FCSB și-a luat portar! Este fiul unui fost fotbalist decorat de Traian Băsescu

Gigi Becali s-a hotăr&acirc;t &icirc;n privința lui Dennis Politic, schimbat la pauză &icirc;n FCSB - Unirea Slobozia 0-1!

Gigi Becali s-a hotărât în privința lui Dennis Politic, schimbat la pauză în FCSB - Unirea Slobozia 0-1!

Gigi Becali face praf un jucător de la FCSB: &rdquo;La revedere, mi-a trecut&rdquo;

Gigi Becali face praf un jucător de la FCSB: ”La revedere, mi-a trecut”

&rdquo;Superlovitură!&rdquo; Ianis Hagi ar putea semna! Planul polonezilor, dezvăluit: &rdquo;Adevărată bombă!&rdquo;

”Superlovitură!” Ianis Hagi ar putea semna! Planul polonezilor, dezvăluit: ”Adevărată bombă!”

FCSB - Unirea Slobozia 0-1: balonul este Rotund și Prepeliță are Coadă! Portarul Denis Rusu a făcut minuni &icirc;n Ghencea, campioana e &icirc;n criză

FCSB - Unirea Slobozia 0-1: balonul este Rotund și Prepeliță are Coadă! Portarul Denis Rusu a făcut minuni în Ghencea, campioana e în criză

Adrian Petre a semnat cu noua sa echipă: &rdquo;Are liniște aici, are de toate&rdquo;

Adrian Petre a semnat cu noua sa echipă: ”Are liniște aici, are de toate”

CITESTE SI
Răsturnare de situație. Trump ia &icirc;n calcul să-l invite pe Zelenski la negocierile cu Putin: &bdquo;Se discută acest lucru&rdquo;

stirileprotv Răsturnare de situație. Trump ia în calcul să-l invite pe Zelenski la negocierile cu Putin: „Se discută acest lucru”

La Undressed, un profesor de yoga &icirc;i arată c&acirc;teva mișcări &icirc;n pat unei concurente la Miss Universe

voyo La Undressed, un profesor de yoga îi arată câteva mișcări în pat unei concurente la Miss Universe

&bdquo;Poarta către Iad&rdquo; se &icirc;nchide după 54 de ani. Misterul păianjenilor atrași de flăcările sale. VIDEO

stirileprotv „Poarta către Iad” se închide după 54 de ani. Misterul păianjenilor atrași de flăcările sale. VIDEO

Un fost ministru PSD afirmă că va vota o moţiune de cenzuă &icirc;mpotriva Guvernului dacă se opresc lucrările la autostrăzi

stirileprotv Un fost ministru PSD afirmă că va vota o moţiune de cenzuă împotriva Guvernului dacă se opresc lucrările la autostrăzi

VIDEO VOYO.RO
UFC
UFC Fight Night: Dolida vs Hernandez


00:00
UEFA Europa League
Rezumat: FCSB - FC DRITA


00:00
UEFA Europa League
FCSB - FC DRITA


00:00
UFC
UFC Fight Night: Taira vs Park


00:00
UFC
UFC Fight Night: Whittaker vs De Ridder


00:00
UFC
UFC 318: Holloway vs Poirier 3


00:00
UFC
UFC Fight Night: Lewis vs. Teixeira


00:00
UFC
UFC 317: Topuria vs Oliveira


00:00
UFC
UFC Fight Night: Hill vs Rountree Jr.


00:00
UFC
UFC Fight Night: Usman vs Buckley


00:00
Modifică setările cookies
Don’t miss out on our news and updates! Enable push notifications
Get notifications about important news!