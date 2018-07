Simona Halep a recunoscut tot! Cum si-a luat permisul de conducere. Acum are un bolid cu 500 de cai

Simona Halep si-a luat permisul de conducere in urma cu 6 ani.

Simona are o colectie impresionanta de masini, primite in mare parte de la sponsorii ei. In prezent, Simona e imaginea AMG si conduce cel mai nou model GT de culoare galbena.

Fiind preocupata de cariera din tenis, Halep a picat de doua ori examenul scris de conducere. La proba practica nu a avut probleme.



“Am sustinut examenul in aprilie 2012. Nu eram focusata pe subiect. L-am picat de doua ori. Am dat doar 21 de raspunsuri corecte din 26. A treia oara am facut 24, l-am luat. La examentul practic nu am avut insa probleme. Iubesc viteza”, a declarat Halep.

Simona Halep a filmat recent o reclama pentru masina pe care o conduce.