Simona Halep a pierdut DOUA meciuri intr-o seara la Madrid! A facut pereche cu un jucator urias: "E grozav!"

Simona Halep a participat la un meci demonstraitv la Madrid.

Simona Halep, numarul unu mondial, a pierdut ambele meciuri sustinute in cadrul evenimentului caritabil Mutua Charity Manolo Santana, desfasurat joi seara in arena Caja Magica din Madrid.

Halep a fost invinsa la simplu cu 2-0 de Kristina Mladenovic (Franta), jucatoare pe care a invins-o in finala de anul trecut a turneului WTA de la Madrid, iar apoi a pierdut si la dublu mixt, cu 1-2, alaturi de argentinianul Juan Martin Del Potro, in fata cuplului Feliciano Lopez/Victoria Azarenka, regulamentul prevazand meciuri de doua ghemuri, cu tiebreak in caz de egalitate.

Team Feli (Feliciano Lopez, Victoria Azarenka, Richard Gasquet, Kristina Mladenovic) a castigat la general cu 6-3 meciul cu Team Halep (Simona Halep, Juan Martín del Potro, Carla Suarez Navarro, Jack Sock), in fata a circa 7.000 de spectatori.

Obiectivul principal al evenimentului a fost strangerea de fonduri pentru lupta impotriva violentei de orice fel, scop pentru care au fost donati 50.000 de euro.

Turneul caritabil a constituit si un preambul al turneelor WTA, in care Halep, castigatoarea ultimelor doua editii, este principala favorita, si Masters 1.000 ATP, care vor avea loc la Madrid, in perioada 4-13 mai.