Lovitura pentru Simona Halep inainte de Wimbledon! Ce pregatesc organizatorii turneului: gest neasteptat pentru Serena Williams

Aflata pe locul 449 in clasamentul mondial, Serena Williams ar putea fi numita favorita principala la Wimbledon!

Englezii de la The Guardian anunta ca Serena Williams ar putea fi favorita principala la Wimbledon! In ciuda faptului ca Simona Halep este numarul 1 mondial si spera sa fie principala favorita in premiera la turneul de Mare Slem din Marea Britanie, organizatorii se gandesc sa faca o exceptie pentru Serena Williams.

"Capii de serie sunt desemnati in functie de clasamentul WTA, insa pot fi exceptii daca membrii comitetului considera ca balanta tragerii la sorti trebuie echilibrata" au anuntat organizatorii intr-un comunicat. Decizia finala va fi luata pe 26 iunie.

Antrenorul Simonei Halep, Darren Cahill, a vorbit despre aceasta posibilitate, oferind o declaratie fair-play: "Sunt cateva semne bune aici. Se ia in calcul introducerea Serenei pe lista capilor de serie la Wimbledon. De asemenea, Steve Simon (n.r. - seful WTA) a lasat o usa deschisa pentru jucatoarele intoarse din concediul de maternitate care pot folosi clasamentul protejat pentru a fi favorite" a spus Darren Cahill despre aceasta posibilitate.