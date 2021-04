Consultanta gratis din partea Simonei Halep! Ce sfaturi-cheie ofera campioana en-titre de la Wimbledon juniorilor care vor o cariera in tenisul profesionist 

Cu 22 de turnee WTA in palmares, Simona Halep este in pozitia de a oferi sfaturi junioarelor care vor sa aiba cariere prolifice in tenis.

Simona Halep nu doar castiga turnee importante de tenis, dar este capabila sa ofere consultanta tinerelor junioare care aspira la o cariera de seniorat de succes in viitorul mai mult sau mai putin apropiat.

In cadrul unei sesiuni Q&A interactive, organizate de Roland Garros, prin intermediul careia fani din toata lumea au putut sa o chestioneze pe jucatoarea din Romania, Simona Halep a fost pusa in situatia de a oferi unei australience de numai 15 ani sfaturi de urmat pentru o cariera buna in tenis.

"Buna, Simona, sunt Livvy, am 15 ani si vreau sa devin jucatoare profesionista de tenis. Ma intrebam care ar fi cele mai bune sfaturi pe care as putea sa le urmez pentru a reusi," a fost intrebarea pusa de o fana de-ale Simonei Halep din Australia.

"Principalul sfat pe care ti-l pot da e sa ai incredere in tine, pentru ca, daca faci asta, poti sa impingi limitele pe care le ai in minte; de asemenea, munca e foarte importanta. Trebuie sa fii profesionista, sa muncesti in fiecare zi, sa te tii de program, sa nu te gandesti prea mult la petreceri... sa fii profesionista cu tine insati si sa fii onesta. Sa stii sa fii pragmatica, realista, sa poti sa spui mereu adevarul despre tine si despre job-ul tau," a fost replica Simonei Halep.

Halep va debuta vineri, 30 aprilie in turneul WTA 1000 de la Madrid, unde se va duela in turul inaugural cu o reprezentanta de-ale gazdelor, Sara Sorribes Tormo (46 WTA). Cele doua jucatoare s-au mai intalnit o singura data, in prima runda a turneului de la Roland Garros de anul trecut, cand Halep s-a impus in minimum de seturi, 6-4, 6-0.