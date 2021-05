Serena Williams, vedeta in Formula 1! Jucatoarea de tenis a acaparat toate privirile in momentul in care Max Verstappen a semnat victoria la Monte Carlo 

Serena Williams a facut show la cursa de Formula 1 de la Monte Carlo. A doua cea mai titrata jucatoare din istoria tenisului feminin a fluturat steagul de finish, consemnand in mod oficial victoria obtinuta de Max Verstappen.

Pilotul in varsta de 23 de ani al echipei Red Bull Racing a urcat pe primul loc al clasamentului general, depasindu-l pe Lewis Hamilton, considerat de Serena Williams "prietenul sau cel mai bun," intr-un Instastory publicat inaintea inceperii cursei.

Numarul 8 WTA a savurat cursa de F1 desfasurata pe Circuitul de la Monaco alaturi de sotul sau, Alexis Ohanian Jr. Pentru sotia fostului CEO al Reddit urmeaza turneul de la Roland Garros, care va debuta in data de 30 mai, iar finalele probelor de simplu vor fi programate pentru zilele de 12, respectiv 13 iunie.

In pregatirea Grand Slam-ului parizian, Serena Williams a castigat un singur meci pe zgura din cele trei jucate in acest an. Serena Williams a castigat in cariera sa turneul de la Roland Garros de trei ori, in 2002, 2013 si 2015.

Rezultatele Serenei Williams pe zgura in acest sezon

Infrangere cu Nadia Podoroska (42 WTA) in primul tur la Roma, 7-6, 7-5

Victorie cu Lisa Pigato (572 WTA) in primul tur la Parma, 6-3, 6-2

Infrangere cu Katerina Siniakova (68 WTA) in turul doi la Parma, 7-6, 6-2

NEW. CHAMPIONSHIP. LEADER.@Max33Verstappen leads the drivers’ championship for the first time in his career ????

And it’s a return to the top for @redbullracing too!#MonacoGP ???????? #F1 pic.twitter.com/IWWpI5hXyI