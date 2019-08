Serena Williams S-A RETRAS de la Cincinnati! Vestea e buna pentru Halep: se puteau intalni, iar americanca o putea depasi in clasamentul WTA

Americanca s-a retras cu putin timp inainte de a disputa primul meci la Cincinnati.

Durerile la spate sunt motivul abandonului. Aceleasi dureri au facut-o sa se retraga si saptamana trecuta de la Rogers Cup, in finala cu Bianca Andreescu.

"Am venit aici duminica si am incercat sa joc in aceasta seara, dar, din nefericire, spatele meu nu e inca bine", a spus Serena.

Serena Williams putea sa se intalneasca in semifinale cu Simona Halep, iar americanca o putea depasi pe Halep in clasamentul WTA in cazul in care romanca era eliminata prematur si Williams obtinea un rezultat bun.

