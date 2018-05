Serena Williams nu mai poate! S-a retras si de la Roma, Roland Garros in pericol! Ce anunt a facut

La 36 de ani, Serena Williams se pregateste sa spuna adio tenisului!

Serena a anuntat ca revine dupa sarcina si vrea sa atace locul 1 ocupat de Simona Halep, insa jucatoarea din SUA nu isi regaseste forma.



Ea a renuntat la turneul de la Madrid dupa un schimb de replici cu Ion Tiriac, insa acum s-a retras si de la Roma. "Ma pregatesc in continuare pentru a putea fi pregatita 100% atunci cand o sa intru pe teren", a anuntat ea.



Gazzetta dello Sport scrie ca si participarea la Roland Garros este in pericol. Serena ocupa locul 454 in clasamentul WTA si n-a castigat niciun turneu de la revenire.