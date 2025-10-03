Retrasă din activitate de trei ani, Serena Williams (44 de ani) a rememorat, alături de sora sa Venus (45 de ani), începuturile carierei într-un podcast. Printre amintirile despre succes și sacrificii, Serena a scos la iveală un moment pe care nu-l va uita niciodată, de pe vremea când ura pur și simplu să meargă la antrenamente.



Chipul "distrus" al tatălui a marcat-o pe viață



Într-un gest de rebeliune, tânăra Serena a decis să-și saboteze propriul echipament, sperând că astfel va fi scutită de efort.



"Îmi amintesc că obișnuiam să tai corzile rachetelor pentru că nu voiam să mă antrenez. Am luat o foarfecă și am tăiat fiecare rachetă. Am mers până la teren, era un drum lung, iar când am ajuns, tata a scos rachetele din geantă și toate aveau corzile rupte", a povestit Serena.



Momentul care a urmat a fost însă o lecție de viață. Reacția tatălui său, Richard Williams, a convins-o să nu mai recurgă niciodată la un astfel de gest.



"I-am văzut fața și era distrus de durere; arăta atât de trist. M-am simțit atât de prost, n-am mai făcut-o niciodată", a adăugat fosta mare jucătoare.



Privind înapoi, Serena recunoaște că în acea perioadă simțea că muncește mult prea mult. "Categoric, simțeam că este prea mult, că este inutil. Urăsc antrenamentele, chiar le uram. Dar, privind în urmă, aveam nevoie de fiecare secundă. Ca să fii cel mai bun, trebuie să investești timp și să fii dispus să muncești mai mult decât oricine", a mai spus fosta jucătoare de tenis.



În contrast, sora sa, Venus, care încă nu s-a retras din activitate, avea o altă perspectivă: era atât de concentrată pe obiectivul de a deveni campioană, încât nu a simțit niciodată că antrenamentele ar fi o corvoadă. Motivația supremă a celor două a fost tatăl lor, care le-a transmis un mesaj clar încă de la început: "Veți deveni numerele 1 și 2 mondial".

