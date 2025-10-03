Serena Williams a dezvăluit ce făcea în copilărie pentru a scăpa de antrenamente

Serena Williams (44 de ani) s-a retras din tenisul profesionist în toamna anului 2022 cu douăzeci și trei de titluri de mare șlem cucerite în proba individuală.

Sportiva din Michigan și-a adus aminte recent de greutățile pe care le-a trăit în copilărie și de gesturile pe care le-a făcut în încercarea naivă de a scăpa de antrenamente.

Momentul regretat de Serena Williams

„Țin minte că obișnuiam să tai corzile rachetelor, pentru că nu voiam să mă antrenez. La un moment dat, mergeam cu mașina spre terenuri, și am fost neastâmpărată. Am luat niște foarfeci și am tăiat corzile.

Când am ajuns, tatăl meu a scos rachetele din geantă, iar toate corzile erau rupte. I-am văzut chipul sfâșiat, părea atât de trist. M-am simțit atât de rău încât nu am mai făcut-o niciodată,” a declarat Serena Williams în podcastul Stockton Street.

