Serena Williams a dezvăluit ce făcea în copilărie pentru a scăpa de antrenamente

Serena Williams a dezvăluit ce făcea în copilărie pentru a scăpa de antrenamente
Serena Williams, despre momentul din copilărie pe care îl regretă.

Serena Williams (44 de ani) s-a retras din tenisul profesionist în toamna anului 2022 cu douăzeci și trei de titluri de mare șlem cucerite în proba individuală.

Sportiva din Michigan și-a adus aminte recent de greutățile pe care le-a trăit în copilărie și de gesturile pe care le-a făcut în încercarea naivă de a scăpa de antrenamente.

Momentul regretat de Serena Williams

„Țin minte că obișnuiam să tai corzile rachetelor, pentru că nu voiam să mă antrenez. La un moment dat, mergeam cu mașina spre terenuri, și am fost neastâmpărată. Am luat niște foarfeci și am tăiat corzile.

Când am ajuns, tatăl meu a scos rachetele din geantă, iar toate corzile erau rupte. I-am văzut chipul sfâșiat, părea atât de trist. M-am simțit atât de rău încât nu am mai făcut-o niciodată,” a declarat Serena Williams în podcastul Stockton Street.

„De când am devenit profesionistă, nu am ratat niciun antrenament.”

„Simțeam că ne antrenăm prea mult, că nu e necesar. Uram antrenamentele, dar, privind în urmă, am avut nevoie de fiecare secundă.

Pentru a fi cea mai bună, trebuie să investești timp și să fii dispusă să muncești mai intens decât oricine altcineva.

Cred că acele antrenamente m-au făcut să vreau să continui să mă antrenez. De când am devenit jucătoare profesionistă, niciodată nu am ratat vreun antrenament.

Încerc să îi spun și Olympiei: nu înțelegi beneficiile acum, e nasol azi, dar mâine te vei bucura că ai făcut-o,” a adăugat fosta jucătoare de tenis, potrivit Tennis World USA.

Serena Williams are două fiice: Alexis Olympia, născută în septembrie 2017 și Adira River, născută în august 2023.

