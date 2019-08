Serena a facut din nou show: "In timpul semifinalei ma gandeam la sutienul meu! Mi-am zis: 'Doamne, Serena, glumesti?!'"

Serena Williams va juca in finala Rogers Cup contra Biancai Andreescu.

Serena s-a calificat in finala dupa ce a trecut in trei seturi de Marie Bouzkova, scor 1-6, 6-3, 6-3.

Serena Williams a facut din nou show la conferinta de presa. Daca ieri s-a ridicat si a plecat pur si simplu atunci cand a fost intrebata cum ar fi fost sa joace cu Halep in semifinale, acum sportiva din Statele Unite ale Americii a oferit un nou moment memorabil.

"Eu nu am mai trecut de mult timp prin asta, sa joc cinci zile consecutive. Am facut insa toate lucrurile cum trebuie, antrenamentele au decurs normal. Si din punct de vedere al concentrarii sunt ok. Sigur, am momente in timpul jocului care mintea mea se gandeste la multe. In semifinale, la un moment, dat ma gandeam la sutienul meu. Mi-am zis, 'Doamne, Serena, glumesti?!'", a declarat Serena Williams in cadrul conferintei de presa.