HALEP - WILLIAMS 6-2, 6-2 | "Nu am avut ce sa-i fac, a jucat extraordinar"! Serena Wiliiams recunoaste superioritatea Simonei! Ce crede ca are de invatat de la Simona

Simona Halep a spulberat-o pe Serena Williams in mai putin de o ora.

Simona Halep a reusit un meci fantastic, o finala de vis si a reusit sa castige al doilea Grand Slam din cariera. Serena Wiliiams a vorbit la conferinta de presa de dupa partida si a spus ca este impresionata de jocul Simonei.

"Simona a jucat extraordinar. Nu e o surpriza, toata lumea vrea sa joace extraordinar impotriva mea. Am incercat orice, dar azi nu mi-a iesit nimic. Simona a returnat aproape tot ce era posibil. Am o strategie anume pentru adversarele care reusesc asta, dar am adoptat-o prea tarziu. Cred ca de multe ori am exagerat, am incercat prea mult. Pur si simplu, Simona a returnat incredibil de multe mingi," a spus Serena, la conferinta de presa de dupa partida.

Serena: "Poatre trebuie sa invat de la ea"



Serena a mai declarat ca Simona a jucat incredibil in finala si ar trebui sa invete cum sa abordeze astfel de momente.

"Oricum, despre meciul de astazi nu pot sa spun decat ca adversara mea a jucat fenomenal! Nu pot sa dau vina pe presiune sau pe alte emotii, am jucat cat am putut de bine, iar Simona si-a dat inima pe teren. Poate trebuie sa invat asta de la ea", a mai spus Serena Williams la conferinţa de presă.