Simona Halep, locul 4 in topul Forbes al celor mai bine platite sportive din lume! Cati bani a primit in 2018: Serena Williams a incasat de 3 ori mai mult

Anul in care Simona Halep a castigat primul Grand Slam din cariera i-a adus si o suma importanta in conturi.

Forbes a dezvaluit recent topul celor mai bine platite sportive din lume iar toate cele 5 aflate in varful clasamentului sunt jucatoare de tenis! Simona Halep este pe locul 4 cu 10.2 milioane de dolari! Halep si rotunjit veniturile gratie contractelor de sponsorizare cu Nike, Wilson, Mercedes sau Hublot, insa mai ales datorita premiilor din partea WTA!

Din suma incasata, 6.2 milioane de euro au ajuns la Halep datorita rezultatelor de pe teren! Ca o comparatie, Naomi Osaka a incasat de 4 ori mai multi bani din sponsorizari decat Simona Halep!

Pe primul loc in clasament este Serena Williams, cu de 3 ori mai multe incasari decat Simona Halep. Asta desi Halep a castigat mai mult din premiile turneelor la care a participat! Serena a castigat insa 25 de milioane de euro de pe urma contractelor de sponsorizare.

Iata topul:

Serena Williams - $29.2 million

Naomi Osaka - $24.3

Angelique Kerber - $11.8 million

Simona Halep - $10.2 million

Sloane Stephens - $9.6 million

