Carlos Alcaraz, adversarul lui Jannik Sinner în finala Turneului Campionilor

Tenismanul spaniol Carlos Alcaraz, numărul unu mondial, s-a calificat în finala Turneului Campionilor, după ce l-a învins în două seturi, 6-2, 6-4, pe canadianul Felix Auger-Aliassime (locul 8 ATP), sâmbătă seara la Torino.

Alcaraz se va lupta duminică pentru trofeu cu italianul Jannik Sinner, care şi-a respectat la rândul său statutul de număr 2 mondial şi deţinător al titlului, trecând cu 7-5, 6-2 de australianul Alex de Minaur (7 ATP) în prima semifinală.

Sinner, care va disputa a treia sa finală consecutivă la Turneul Campionilor, îl va înfrunta pentru a şasea oară în 2025 pe Alcaraz, bilanţul fiind net favorabil spaniolului (4-1), care s-a înclinat o singură dată în faţa rivalului său italian, în finala de la Wimbledon.

Cei doi şi-au împărţit titlurile de Mare Şlem în acest an, Alcaraz reuşind să se impună la Roland Garros şi US Open, iar Sinner la Australian Open şi All England Club.

Carlos Alcaraz domină şi bilanţul general al duelurilor cu Jannik Sinner, pe care l-a învins până acum de 10 ori în 15 meciuri.

Italianul are avantajul că va evolua duminică pe suprafaţa sa favorită, după ce sâmbătă a înregistrat a 30-a victorie consecutivă indoor pe hard.

Alcaraz este ambiţionat însă de faptul că va avea ocazia să cucerească în premieră trofeul la competiţia de final de sezon din circuitul ATP, care reuneşte cei mai buni jucători ai lumii, în care a fost eliminat anul trecut în faza grupelor.



"Această finală va fi foarte, foarte dificilă. De fiecare dată când jucăm unul împotriva celuilalt, ne ridicăm cu adevărat nivelul de joc", a spus Alcaraz, care vizează al 25-lea trofeu din cariera sa, la 22 de ani.

"Sunt foarte fericit să-mi închei sezonul cu o finală, după ce a fost un an incredibil pentru mine. Acesta este genul de meci pe care îl iubesc; îmi permite să văd unde mă aflu cu adevărat', a declarat la rândul său Sinner, care ţinteşte titlul cu numărul 24 din carieră şi al şaselea de la debutul acestui sezon.

Singura certitudine în această finală imprevizibilă dintre cei mai buni doi jucători de pe planetă este că va fi ultimul meci al lui Sinner în 2025. Spre deosebire de Alcaraz sau de germanul Alexander Zverev (numărul 3 mondial), italianul a renunţat la faza finală a Cupei Davis, care va debuta marţi la Bologna, în ciuda faptului că Italia este dublă campioană en-titre.

Sursă: Agerpres

