Italianul Jannik Sinner a evidenţiat vineri sezonul remarcabil al spaniolului Carlos Alcaraz, proaspăt devenit numărul unu mondial. Sinner a afirmat că, dacă ar trebui să existe un „număr unu” în afară de el, şi-ar alege „cu siguranţă” marele rival, scrie EFE.

Jannik Sinner, cuvinte mari pentru Carlos Alcaraz

Alcaraz şi-a asigurat poziţia de lider mondial la final de an, învingându-l pe italianul Lorenzo Musetti în al treilea meci din faza grupelor Turneului Campionilor (ATP Finals).

„Mă bucur pentru el. Dacă v-aş spune că sunt super fericit, aş minţi, dar merită pentru că a avut un sezon fantastic şi joacă la un nivel foarte înalt pe orice suprafaţă, cu un stil de tenis foarte agresiv, aşa cum am văzut în ultimele zile”, a declarat Sinner într-o conferinţă de presă după victoria sa împotriva americanului Ben Shelton la Turneul Campionilor.

„A meritat! A fost sub presiune şi a gestionat-o foarte bine. Este o persoană grozavă şi are o echipă grozavă în jurul său, care lucrează foarte bine", a adăugat el.

Sinner: „Pentru mine este o motivaţie pentru anul viitor”

„Pentru mine este o motivaţie pentru anul viitor. Vom munci din greu. Dar, repet, merită! Dacă ar fi să existe un alt număr unu în afară de minte, l-aş alege întotdeauna. Merită", a concluzionat el.

În semifinalele Turneului Campionilor, Sinner îl va înfrunta pe australianul Alex de Minaur, în timp ce Alcaraz îşi aşteaptă adversarul, care va fi cunoscut după meciul dintre germanul Alexander Zverev şi canadianul Felix Auger-Aliassime.



Sursa: Agerpres

