Carlos Alcaraz (3 ATP) a avut nevoie de 153 de minute de joc pentru a reuși să îl învingă pe compatriotul Jaume Munar (49 ATP), în semifinalele turneului ATP 500 din capitala Japoniei.

Doar sfertfinalist la US Open, tenismenul spaniol a revenit într-o finală de competiție ATP, după o pauză de aproape jumătate de an.

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A făcut-o într-un mod care a convins prin spiritul de luptă, mai degrabă decât printr-o calitate extraordinară a jocului.

Încolțit de un prim set pierdut cu 7-5, într-o manieră neverosimilă - de la 5-4, s-a făcut 5-7, după 12 puncte reușite consecutiv de Munar -, Carlos Alcaraz și-a depășit îndoielile și s-a impus în seturile 2 și 3, scor 6-3, 6-1.

A fost un meci atipic, în care Alcaraz a încercat o tactică nouă în lovitura de forehand, pe care a executat-o năprasnic, de trei ori la rând, într-un schimb de mingi neobișnuit, în care fostul număr unu mondial a impresionat prin forța pe care a dezvoltat-o.

