VIDEO A venit cu lansatorul: Carlos Alcaraz, calificat în finala de la Tokyo, după câteva „bombe” explodate pe teren

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Marcu Czentye
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Carlos Alcaraz - Jiri Lehecka este finala stabilită a competiției ATP 500 de la Tokyo.

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Carlos AlcarazATP TokyoTenis ATPJaume Munar
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Carlos Alcaraz (3 ATP) a avut nevoie de 153 de minute de joc pentru a reuși să îl învingă pe compatriotul Jaume Munar (49 ATP), în semifinalele turneului ATP 500 din capitala Japoniei.

Doar sfertfinalist la US Open, tenismenul spaniol a revenit într-o finală de competiție ATP, după o pauză de aproape jumătate de an.

Carlos Alcaraz, finalist la Tokyo, turneu pe care l-a câștigat în 2025

A făcut-o într-un mod care a convins prin spiritul de luptă, mai degrabă decât printr-o calitate extraordinară a jocului.

Încolțit de un prim set pierdut cu 7-5, într-o manieră neverosimilă - de la 5-4, s-a făcut 5-7, după 12 puncte reușite consecutiv de Munar -, Carlos Alcaraz și-a depășit îndoielile și s-a impus în seturile 2 și 3, scor 6-3, 6-1.

A fost un meci atipic, în care Alcaraz a încercat o tactică nouă în lovitura de forehand, pe care a executat-o năprasnic, de trei ori la rând, într-un schimb de mingi neobișnuit, în care fostul număr unu mondial a impresionat prin forța pe care a dezvoltat-o.

Alcaraz, finală cu numărul 19 ATP, Jiri Lehecka

În finala turneului ATP 500 de la Tokyo, Carlos Alcaraz va încerca să își apere titlul de campion în detrimentul cehului Jiri Lehecka.

Tenismenul clasat al 19-lea în ierarhia lumii l-a depășit în semifinale pe monegascul Valentin Vacherot, scor 6-4, 6-2, după doar 68 de minute de joc.

Chiar dacă își va apăra titlul de campion în Japonia, Carlos Alcaraz va rămâne pe locul trei al clasamentului ATP, în spatele rivalilor Jannik Sinner și Alexander Zverev.

Finala de la Tokyo, Alcaraz - Lehecka se joacă marți, 6 octombrie, după ora 12:00. 3-1 este scorul meciurilor directe, favorabil spaniolului.

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Carlos Alcaraz

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