Șase ani mai târziu, Djokovic încă învârte cuțitul în rana lui Federer: „Nici nu știu cum am câștigat”

Novak Djokovic (38 de ani) și-a amintit de unul dintre cele mai improbabile succese din întreaga sa carieră, obținut în finala ediției 2019 a turneului de la Wimbledon.



Tenismenul din țara vecină a salvat două mingi de meci procurate de Roger Federer în cea mai lungă finală jucată vreodată în cel mai prestigios turneu de tenis din lume.



Novak Djokovic: „În finala Wimbledon 2019, Federer a fost, de departe, jucătorul mai bun.”



7-6 (5), 1-6, 7-6 (4), 4-6, 13-12 a fost scorul ultimului act al competiției, dar nu înainte ca elvețianul să aibă 40-15 când servea pentru câștigarea trofeului, la 8-7 la game-uri, în setul decisiv.



„Succesul pe care l-am atins nu este datorat doar tatălui meu, părinților mei, eforturilor mele, ci divinului, unei forțe superioare.



Cred cu tărie că au existat și încă există forțe superioare care m-au ajutat în cele mai dificile momente.



Sunt un om al credinței și cred într-un Dumnezeu care intervine în cele mai grele clipe, dacă te rogi și crezi în El.



Am simțit-o pe pielea mea. Sincer, nu știu cum am câștigat anumite meciuri. Nu pot să explic anumite victorii, nici măcar cu echipa mea.



De exemplu, în finala Wimbledon 2019, cu Roger Federer, el a fost, de departe, jucătorul mai bun.



Am salvat câteva mingi de meci, iar, când am ieșit pe teren, am văzut că toate statisticile erau de partea lui,” a afirmat Djokovic în podcastul moderat de Jay Shetty.

