Legendarul tenismen elvețian a lansat o idee care i-ar face pe fanii tenisului să viseze: un circuit demonstrativ în care să refacă una dintre cele mai emblematice rivalități din istoria sportului.



Înaintea Laver Cup de la San Francisco, campionul cu 20 de titluri de Grand Slam a recunoscut că și-ar dori enorm să împartă din nou terenul cu Nadal, dar într-un format relaxat, departe de presiunea circuitului ATP în care au scris istorie timp de 15 ani. Ideea vine în contextul în care Federer s-a antrenat tot mai intens în ultimele săptămâni, alimentând speculațiile privind posibile apariții în meciuri demonstrative.



O rivalitate istorică, reaprinsă?



Rivalitatea "Fedal" a definit o eră a tenisului, între 2004 și 2019, oferind meciuri memorabile în finale de Grand Slam și Masters 1000. Stilurile lor complet diferite și personalitățile contrastante au captivat milioane de fani din întreaga lume. Relația lor apropiată a depășit granițele terenului, elvețianul fiind prezent alături de Djokovic și Murray la ceremonia de retragere a lui Nadal de la Roland Garros, în luna mai.



Acum, Federer vrea să ducă această legătură la un alt nivel. El a vorbit deschis despre posibilitatea unui proiect comun.



"Da, de ce nu? Îl iubesc pe Rafa. M-am antrenat mult în ultima vreme, așa că încerc să mă mențin în formă. Știu că și Rafa este complet dedicat tenisului, deși conceptul de «circuit al seniorilor» ne sună groaznic. Dar da, poate am putea crea un circuit, un fel de «Fedal Tour»", a transmis Roger Federer.



Rafael Nadal, care a agățat racheta în cui în noiembrie anul trecut, s-a dedicat familiei, dar a lăsat mereu o ușă deschisă pentru meciuri demonstrative cu marii săi rivali. Istoricul dintre cei doi arată că o chemare din partea lui Federer ar putea fi greu de refuzat. În 2022, spaniolul a acceptat să joace alături de elvețian la Laver Cup, chiar dacă era accidentat, un gest care a subliniat prietenia lor unică.

